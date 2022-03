Dinamo, peserà il fattore campo 

Sassari. Un sesto posto da confermare al PalaSerradimigni. Sei gare delle ultime nove in casa per la Dinamo. La prima, contro la Fortitudo Bologna, è andata bene. Anzi, benissimo in una giornata dove hanno perso Brindisi (raggiunta dai biancoblù), Varese e Trieste (distanziate di 2 punti) più Tortona e Reggio Emilia (il distacco è sceso a -2). Il prossimo turno interno è contro Milano: si prospetta il tutto esaurito nell'impianto di piazzale Segni che ritorna al 100% della capienza. La settimana che precede Pasqua proporrà tre partite in sei giorni: trasferta a Pesaro, doppio confronto casalingo contro Treviso e Venezia. Poi viaggio a Napoli e altro doppio match al PalaSerradimigni, contro Cremona e Virtus Bologna, recupero che sarà giocato 48 ore prima della trasferta di Varese. Playoff sicuri se nelle restanti otto gare arrivano cinque vittorie, e due devono essere contro Venezia e Varese. Con sei vittorie sarà garantito almeno il sesto posto.

Difesa e sacrificio

Coach Bucchi ha insistito sull'aspetto mentale: « Non è tanto un discorso tecnico o tattico quanto di atteggiamento. In questa fase finale bisogna piegare le gambe e sacrificarsi». Il pressing allungato, proposto nelle ultime gare sta funzionando: « Per il momento sta pagando dividendi rubando qualche secondo agli avversari e anche qualche pallone. Sappiamo che possiamo prendere anche qualche canestro ma ci dà aggressività». Proprio i due palloni recuperati da Diop e Bendzius che sono andati a schiacciare ha caricato la squadra. Sassari ha tanto talento in attacco, ma il ritmo della partita lo dà la difesa e la squadra biancoblù ha bisogno di prendere intensità proprio dalla difesa, almeno contro le avversarie di buon livello.

Problema Burnell

Se Bilan in ogni gara fa uno step di inserimento ed è già capace di dominare (10 punti e altrettanti rimbalzi nell'ultimo quarto sulla Fortitudo) resta insoluto il problema di Burnell. L'involuzione è preoccupante, perché se prima l'ala americana riusciva ad essere prezioso anche quando non segnava, con difesa e rimbalzi, nelle ultime quattro partite ha prodotto una media di 2 punti con 3 rimbalzi e modesto contributo in marcatura. Tanto che Bucchi lo ha utilizzato appena 9 minuti, minimo storico. E forse anche segnale che se non raccolto potrebbe portare Burnell alla perdita del quintetto base.