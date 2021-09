Dinamo, per l’Italia e per l’Europa 

Alghero. Europa e Italia. EuroCup femminile, Champions maschile e i due massimi campionati. Anzi tre, considerata pure la DinamoLab di basket in carrozzina, che prenderà parte alle coppe europee. Le Dinamo si muoveranno a tutto campo nella stagione 2021/22 che segna il ritorno del pubblico, per ora al 35% della capienza dei palazzetti, ma la prossima assemblea della Legabasket premerà per chiedere al Governo di iniziare col 50%. Il presidente Stefano Sardara ha detto: «Finalmente il pubblico ritorna, abbiamo giocato un anno senza il fattore campo perché mancavano i tifosi». La presentazione delle tre squadre a sponsor, autorità e stampa si è tenuta nella consueta sede: le Tenute Sella & Mosca di Alghero. Geppi Cucciari, madrina e inevitabile tifosa visti i trascorsi cestistici, ha fatto ancora una volta da conduttrice e animatrice con le sue battute a raffica. A fare gli onori di casa Giovanni Pinna, direttore generale di Sella & Mosca, e poi il sindaco di Alghero Mario Conoci.

Dinamo maschile

Il coach del Banco Demis Cavina ha detto: «Sassari è sempre stata nella parte sinistra della classifica e questo è merito delle idee e del lavoro del presidente Sardara e del gm Pasquini. Sono molto contento della squadra, anche perché ha risposto da subito e sembra che ci alleniamo da molto più di tre settimane. Il progetto tecnico è per molti versi simile a quello di Torino: giocatori esperti e giovani da lanciare, tante motivazioni in tutti».

Il gm Pasquini: “Con Cavina abbiamo un modo abbastanza simile di vedere la pallacanestro anche se abbiamo caratteri diversi. Ci conosciamo da tempo e questo ci ha aiutato e ci aiuta». Il capitano Jack Devecchi ha detto: «Siamo pronti alla Supercoppa», riferendosi all'impegno di domani al PalaSerradimigni contro Cremona al PalaSerradimigni (ore 21). David Logan ha spiegato: »Sono rientrato perché qui c'è una grande organizzazione, la cura del dettaglio». Suo compagno di squadra a Treviso Christian Mekowulu che ha rivelato: «Quando smetterò di giocare mi piacerebbe aiutare i ragazzi del mio Paese, la Nigeria, ad avere le stesse opportunità che ho avuto io». Stesso sogno di Ousmane Diop che ne ha approfittato per salutare la famiglia rimasta in Senegal.

Dinamo femminile

Ieri è stato chiuso il roster con l'ingaggio dell'ultima straniera: la lunga statunitense Jessica Shepard, classe 1994, alta 193cm, attualmente in forza alle Minnesota Linx che sono quarte in classifica nel campionato Wnba, con una buona carriera universitaria a Notre Dame (titolo nel 2018) dove ha chiuso a quasi 17 punti di media. La data del suo arrivo è subordinata agli impegni della squadra americana. Con una giocatrice in grado di fare sia l'alapivot, sia il centro, la Dinamo di Antonello Restivo completa un gruppo rivoluzionato, che ha mantenuto solo il capitano Cinzia Arioli e l'ala Giovanna Pertile. «Abbiamo un gruppo molto equilibrato e di grande mentalità, sono davvero contento di questa squadra».

Primo impegno della stagione la settimana prossima, col torneo amichevole di Ragusa dal 10 al 12, dove è stata invitata anche Campobasso.

