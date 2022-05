Dinamo, pensa da squadra 

Sassari. Il quarto o quinto posto passano dal successo su una squadra che non perde in Italia da quattro mesi, peraltro con Milano e dopo un supplementare. Non solo, è l'unica formazione d'Europa con ben cinque playmaker: Teodosic, Pajola, Ruzzier, Mannion e Hackett. Detta così sembrerebbe chiusa in partenza la sfida di domani al PalaSerradimigni (ore 20.30) contro la Virtus Bologna. Eppure la capolista potrebbe avere la necessità di tirare il fiato dopo aver messo al sicuro il primo posto e viste le fatiche di Eurocup, dove ha raggiunto la finale. Va ricordato il precedente dell'andata, con la Dinamo a sfiorare il colpaccio, perché sul 102-100 dell'overtime prima Devecchi e poi Logan mandarono sul ferro la palla della vittoria. Il play Gerald Robinson esordì in maglia biancoblù proprio in quella gara e tirò fuori una prestazione da 21 punti e 8 assist. E sul duello contro i cinque play dice: «Non riduco mai la partita al confronto nel ruolo. Devo solo pensare a dare ritmo e la giusta circolazione di palla ai compagni. Per affrontare al meglio la Virtus non dobbiamo pensare in termini di duelli ma di comportamento di squadra».

Le novità

Rispetto all'andata la Virtus schiera due giocatori provenienti dal Cska Mosca: il play-guardia Hackett e l'alapivot Shengelia (con loro 8/8) ma il Banco ha Miro Bilan. Per l'americano saranno i primi playoff italiani, visto che l'anno scorso lasciò Pesaro dopo la Coppa Italia: «Ma sono abituato a fare i playoff e le finali negli altri campionati. Comunque sono molto stimolato». Va ricordato infatti che Robinson ha vinto una Leaders Cup col Monaco e un titolo in Lettonia col Vef Riga, oltre ad avere fatto la finale di Coppa di Grecia (col Promitheas Patrasso).

Next Gen Cup

Inizia oggi la Next Gen Cup che mette a confronto le formazioni Under 19 della serie A. La Dinamo, inserita nel girone C, gioca a Pesaro contro Milano (alle 15), domani se la vedrà contro Treviso (10.30) e venerdì contro la Fortitudo Academy (11.30). Solo le prime di ogni girone parteciperanno alla Final Four. È la terza edizione: nel 2018 vinse Trento, nel 2019 Venezia prima dello stop a causa della pandemia.