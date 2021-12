Dinamo, partita a rischio 

L'anno scorso il Banco ha pagato un pesantissimo tributo al Covid: prima a inizio stagione e poi a marzo, con la quarantena di 14 giorni della squadra (i colpiti erano i due play Spissue Katic) e poi il folle calendario che ha condensato i recuperi di campionato e Champions, con ben sette partite giocate in due settimane. Un tour de force che ha influito sul finale di stagione.

Come se non bastasse, da Bologna la Fortitudo comunica che diversi elementi del gruppo squadra sono positivi e che ha interrotto gli allenamenti. I giocatori eseguiranno il tampone, ma le autorità sanitarie potrebbero disporre la quarantena e a quel punto salterebbe il match del 26 dicembre contro Sassari. E va ricordato che il 9 gennaio il calendario propone la trasferta di Cremona, che a oggi lamenta ben dieci positività all'interno del gruppo-squadra.

Sassari. L'incubo del Covid ritorna a gravare sulla serie A. Tre partite di domenica sono state già rinviate per le positività di alcuni giocatori e componenti degli staff: Milano-Virtus Bologna, Venezia-Napoli e Cremona Trieste. Altre due sono a forte rischio: Fortitudo Bologna-Sassari e Reggiana-Tortona. L'allarme riguarda la Dinamo sotto diversi aspetti: il Tenerife ha comunicato di avere positivi tra i componenti della prima squadra che sono rientrati dalla trasferta di martedì a Sassari per la Champions. E anche Varese, che ha giocato e perso al PalaSerradimigni domenica scorsa, ha annunciato di avere riscontrato un positivo nel gruppo. Notizie che creano apprensione prima dei consueti tamponi settimanali ai quali si sottopongono i biancoblù, giocatori e staff.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Sassari. L'incubo del Covid ritorna a gravare sulla serie A. Tre partite di domenica sono state già rinviate per le positività di alcuni giocatori e componenti degli staff: Milano-Virtus Bologna, Venezia-Napoli e Cremona Trieste. Altre due sono a forte rischio: Fortitudo Bologna-Sassari e Reggiana-Tortona. L'allarme riguarda la Dinamo sotto diversi aspetti: il Tenerife ha comunicato di avere positivi tra i componenti della prima squadra che sono rientrati dalla trasferta di martedì a Sassari per la Champions. E anche Varese, che ha giocato e perso al PalaSerradimigni domenica scorsa, ha annunciato di avere riscontrato un positivo nel gruppo. Notizie che creano apprensione prima dei consueti tamponi settimanali ai quali si sottopongono i biancoblù, giocatori e staff.

Gara rinviata a Bologna?

Come se non bastasse, da Bologna la Fortitudo comunica che diversi elementi del gruppo squadra sono positivi e che ha interrotto gli allenamenti. I giocatori eseguiranno il tampone, ma le autorità sanitarie potrebbero disporre la quarantena e a quel punto salterebbe il match del 26 dicembre contro Sassari. E va ricordato che il 9 gennaio il calendario propone la trasferta di Cremona, che a oggi lamenta ben dieci positività all'interno del gruppo-squadra.

L'anno scorso il Banco ha pagato un pesantissimo tributo al Covid: prima a inizio stagione e poi a marzo, con la quarantena di 14 giorni della squadra (i colpiti erano i due play Spissue Katic) e poi il folle calendario che ha condensato i recuperi di campionato e Champions, con ben sette partite giocate in due settimane. Un tour de force che ha influito sul finale di stagione.

Acciacchi

Il tecnico Bucchi conta di recuperare al meglio il play Robinson e il suo vice Gentile, lasciati fuori nell'inutile match europeo contro il Tenerife. L'obiettivo, qualora la partita sia giocata regolarmente, è di arrivare con la squadra al completo, perché l'ultima partita del 2021 è uno snodo fondamentale per staccarsi sensibilmente dalla zona retrocessione.

In ogni caso, la presenza del settimo straniero, Tyus Battle, funziona da assicurazione qualora Robinson non riesca a rientrare.

Confronti

Nella stagione 2018/19 la Dinamo aveva lo stesso bilancio: 5 vinte nei primi 12 turni che significava -2 rispetto alla Final 8 di Coppa Italia, poi raggiunta grazie a 4 vittorie consecutive.

Anche in quella stagione c'è stato un cambio di giocatori (via l'esterno Petteway, infortunato Bamforth, dentro McGee e Carter) e di allenatore: Esposito si dimise in febbraio alla vigilia della Coppa Italia e arrivò Pozzecco. Quest'anno è stato tutto anticipato con la partenza di Clemmons il 10 novembre e il divorzio dal coach Cavina sei giorni dopo, quindi l'arrivo di Kruslin e più tardi del play Robinson. La storia potrebbe ripetersi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata