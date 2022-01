Dinamo, ostacolo Brindisi 

Due le sconfitte in questa stagione, legate alla gestione Cavina: 76-66 nei quarti della Supercoppa col centro Nick Perkins a dominare con 21 punti e 10 rimbalzi, e 89-80 nell'andata di campionato con la prova record di Gaspardo che ha realizzato 29 punti con 7/8 nelle triple.

La novità più fresca è il trasferimento da Varese di Alessandro Gentile, che qualche settimana fa, quando si era aperta la possibilità di una sua partenza, aveva destato anche l'interesse della Dinamo. Giocatore potente e di personalità, va ad arricchire un roster che la settimana prossima avrà anche il centro belga De Zeeuw. Non è una novità il duello tra i fratelli Gentile, che hanno giocato insieme solo nella Virtus Bologna nel campionato 2017/18.

Il tecnico Bucchi commenta: «È sicuramente una sfida speciale per me che ho trascorso cinque anni pieni di bei ricordi sia legati alla società che alla città. Brindisi è una formazione forte, completa, abituata a fare Coppa Italia e playoff scudetto». Attualmente Brindisi ha solo 2 punti in più dei sassaresi, ma con rendimento opposto: ottima partenza con una sconfitta e sei vittorie di fila, poi nelle ultime nove gare ha vinto solo due volte, contro Treviso e Napoli.

Sassari. Piero Bucchi contro il suo passato a Brindisi, Stefano Gentile contro il fratello Alessandro. Non che il confronto fosse povero di temi, dato che il duello è sentitissimo dalla stagione 2009/10, quando i due club si contendevano la promozione in serie A, che poi raggiunsero entrambe. Di sicuro i due spunti aggiungono ulteriore pepe e interesse alla gara di domani sera al PalaSerradimigni, che inizia alle 20.45.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Sassari. Piero Bucchi contro il suo passato a Brindisi, Stefano Gentile contro il fratello Alessandro. Non che il confronto fosse povero di temi, dato che il duello è sentitissimo dalla stagione 2009/10, quando i due club si contendevano la promozione in serie A, che poi raggiunsero entrambe. Di sicuro i due spunti aggiungono ulteriore pepe e interesse alla gara di domani sera al PalaSerradimigni, che inizia alle 20.45.

Il tecnico Bucchi commenta: «È sicuramente una sfida speciale per me che ho trascorso cinque anni pieni di bei ricordi sia legati alla società che alla città. Brindisi è una formazione forte, completa, abituata a fare Coppa Italia e playoff scudetto». Attualmente Brindisi ha solo 2 punti in più dei sassaresi, ma con rendimento opposto: ottima partenza con una sconfitta e sei vittorie di fila, poi nelle ultime nove gare ha vinto solo due volte, contro Treviso e Napoli.

L'avversaria

La novità più fresca è il trasferimento da Varese di Alessandro Gentile, che qualche settimana fa, quando si era aperta la possibilità di una sua partenza, aveva destato anche l'interesse della Dinamo. Giocatore potente e di personalità, va ad arricchire un roster che la settimana prossima avrà anche il centro belga De Zeeuw. Non è una novità il duello tra i fratelli Gentile, che hanno giocato insieme solo nella Virtus Bologna nel campionato 2017/18.

Due le sconfitte in questa stagione, legate alla gestione Cavina: 76-66 nei quarti della Supercoppa col centro Nick Perkins a dominare con 21 punti e 10 rimbalzi, e 89-80 nell'andata di campionato con la prova record di Gaspardo che ha realizzato 29 punti con 7/8 nelle triple.

Proprio il duello contro Nick Perkins può essere visto come l'esame definitivo per Christian Mekowulu. La società sonda il mercato alla ricerca di un sostituto, qualora il nigeriano deluda ancora. Il coach biancoblù svela: «Il ragazzo è consapevole di aver fatto una brutta partita a Brescia, anche se come parziale scusante c'è un problemino a un ginocchio, ma l'ho visto allenarsi bene, sa quanto la squadra abbia bisogno di lui e sono sicuro che domenica proverà a riscattarsi».

Dinamo femminile

Resta ferma invece la squadra che milita nella A1 femminile. Salta anche la seconda gara contro il Ragusa in programma domani perché le siciliane sono alle prese col Covid. La Dinamo sarà in campo mercoledì al PalaSerradimigni contro il Campobasso. Fissati intanto due recuperi: mercoledì 23 febbraio alle 19 al PalaSerradimigni contro il Sesto San Giovanni e sempre a Sassari il 1° marzo l'andata contro il Ragusa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata