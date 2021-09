Dinamo, ostacolo Brindisi 

Sassari. Tra le otto squadre arrivate alla fase finale della Supercoppa c'è anche chi vincerà lo scudetto 2021. E probabilmente pure chi solleverà la Coppa Italia a febbraio. All'Unipol Arena di Bologna c'è anche la Dinamo, alla sesta partecipazione. Con una caratteristica ben precisa, unica: quando è arrivata in finale ha sempre vinto. Così nel 2014, con Meo Sacchetti, e nel 2019, con Gianmarco Pozzecco. Nella prima Supercoppa c'erano Logan, Chessa e Devecchi. Nel secondo trofeo Devecchi e Stefano Gentile.

Le otto sfidanti

La lunga giornata dei quarti si apre a mezzogiorno con Venezia e Pesaro, coi veneziani che all'opposto dei sassaresi hanno sempre perso in finale. Alle 15 Sassari contro Brindisi, le belle del Sud e isole. I pugliesi non hanno mai raggiunto la finale ma hanno un coach, Frank Vitucci, che nel 2006 ha vinto la Supercoppa alla guida di Treviso. Per i biancoblù di Cavina è la prima vera sfida italiana ad una grande. Dentro o fuori. Chi vince affronterà lunedì la vincente tra Milano (quattro Supercoppa in bacheca) e Treviso (stesso bottino), che scendono in campo alle 18. Chiude la giornata l'inedito scontro tra la sorprendente matricola Tortona e la Virtus Bologna che dopo aver conquistato il primo trofeo, nel 1995, non ha più vinto. Ma questa è una Virtus che sulla carta appare addirittura più completa di quella che vinto lo scudetto tre mesi fa. Finalissima martedì alle 21.

In cerca di risposte

Diffidate di chi dipinge la Supercoppa come un trofeo secondario, quasi una prosecuzione del pre-campionato. La realtà è che quando si arriva alle battute finali, tutti vogliono vincere o comunque dimostrare di potersela giocare alla pari contro chiunque. Cerca risposte anche il Banco di Sardegna. Con l'equilibrio di chi sa che solo tra un paio di mesi (e col rientro del lungo Diop) avrà un'idea più precisa delle proprie qualità, ma anche con la speranza di fare il carico di entusiasmo e sicurezze per una stagione che finalmente vede il ritorno del pubblico. Per ora solo al 35% della capienza dei palazzetti, da ottobre si dovrebbe passare al 50% e durante l'anno si punterà al 100 .