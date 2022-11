Dinamo-Onuaku, è rottura 

Sassari. Primo provvedimento: il pivot americano Chinanu Onuaku lascia Sassari. La Dinamo parla di “accordo per la risoluzione consensuale del contratto”. Di sicuro la decisione va nella direzione di migliorare la chimica di un gruppo apparso finora scollato ed entrato in crisi. Onuaku era la grande speranza estiva.

Arrivato per sostituire Miro Bilan ha iniziato molto bene la stagione in Supercoppa e nelle prime gare di campionato e Champions andando spesso in doppia doppia come punti e rimbalzi. Poi però ha iniziato ad alternare ai momenti di dominio grazie a fisico e tecnica, anche momenti di abulia, soprattutto in difesa, dimostrando scarso coinvolgimento. Adesso la società sassarese deve trovare un nuovo centro. All'allenamento di ieri sera era assente anche l'ala Jamal Jones ma dovrebbe trattarsi semplicemente di una indisposizione.

Serata europea

Con le francesi lottare non è bastato per vincere, allora la Dinamo ci prova con le inglesi del London Lions: si gioca stasera alle 20 davanti al pubblico del PalaSerradimigni che sta affezionandosi a una squadra che diverte. E che arriva dall'esaltante vittoria al supplementare contro Faenza. Invece in Eurocup finora non è andata così bene come in campionato, ma la coppa europea è l'occasione per migliorarsi. Tra le inglesi, che ha appena superato 90-79 La Roche Vendee, spicca Winterburn, giocatrice a tutto campo. Il play Debora Carangelo descrive un gruppo fiducioso: «Abbiamo dimostrato di essere un gruppo molto coeso, che ha voglia di combattere, di lavorare e di aiutarsi . Contro Faenza siamo state brave ad acciuffare la vittoria che ci serviva».