Dinamo, oggi serve logan 

E se Logan partisse in quintetto per sorprendere coach Messina? Il tecnico Piero Bucchi lo ha fatto proprio nell'incontro vinto al PalaSerradimigni per 92-90. La risposta è stata 25 punti con 8/15 da tre.

Di sicuro Logan non può essere tenuto ancora a zero punti. C'è da aspettarsi una grande prova balistica. Curiosità: il Professore rimase a secco sempre contro Milano nella seconda semifinale 2015, ma nelle altre sei ebbe media di 15 punti.

Sassari. Ci vuole una squadra intera per giocarsela contro Milano sino alla fine. In gara1 Sassari non è riuscita a esserlo come in altre occasioni, compresa la vittoria per 92-90 in campionato. Ci riprova stasera, sempre al Forum, ma con inizio alle 20.45. Pareggiare la serie significa avere poi due chance al PalaSerradimigni per ottenere la finale. La prima partita ha rivelato tante cose sulla vice capolista che possiede la migliore difesa europea. Milano ha i giocatori per limitare Burnell (Bentil) e Logan (Grant e anche Hall) ma fatica a stare dietro a Robinson e Bilan ed è stata sorpresa da Treier.

Prof, torni in cattedra!

Cosa si può cambiare

Coach Bucchi ha dichiarato dopo la sconfitta: «Ho le idee chiare su cosa dobbiamo fare, se basterà non lo so perché sappiamo di avere davanti Milano con tutto il suo potenziale». Burnell contro Bentil non può sfruttare la stazza per giocare spalle a canestro, ma potrebbe metterlo in difficoltà in entrata. Viceversa Bendzius potrebbe provare ad avvicinarsi al ferro quando è marcato dall'olbiese Datome. Kruslin e Diop sono chiamati ad “entrare” mentalmente nella serie, dal punto di vista offensivo, altrimenti si facilita la difesa milanese. Kruslin ha l'esperienza per farlo, Diop deve dimostrare di non essere acerbo per l'intensità e il livello della semifinale.

Tradotto in soldoni: occorrono almeno quattro giocatori che vadano in doppia cifra in attacco e almeno sette che diano un sostanzioso contributo a tuttocampo, altrimenti il divario tecnico resta troppo ampio.

Difesa

Se l'Armani ha segnato 88 punti nella partita di sabato non è perché come nei quarti contro Brescia si è giocato a ritmi elevati e con tanti possessi, ma perché ha realizzato con ottime percentuali: quasi il 58% da due e quasi il 41% da tre. Giusto per ricordarlo, tranne la prima partita, la difesa biancoblù ha tenuto Brescia sempre sotto il 47,5% da due e salvo l'ultima gara Brescia non ha mai superato il 37% nelle triple.

Il problema è che Milano nei playoff ha aumentato la sua efficacia offensiva, come già dimostrato nei quarti scudetto contro Reggio Emilia dove ha addirittura tirato col 68% da due e il 45% da tre. Milano punisce qualsiasi rotazione o aiuto in ritardo. Si potrebbe vedere un uso massiccio della zona a meno che non si vada con quintetti che possono fare cambio sistematico praticamente sempre. Di sicuro lasciare tirare i giocatori dell'Armani coi piedi per terra significa prendere canestro.

