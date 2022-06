Dinamo, non solo Dowe 

Intanto sono stati definiti date e accoppiamenti del trofeo che apre la stagione. Si gioca a Brescia il 28 e 29 settembre e si ritorna alla formula della Final Four: le due finaliste della Coppa Italia e le due finaliste scudetto o le semifinaliste playoff in caso siano già presenti i club. Il sorteggio ha accoppiato Sassari a Tortona, quarta forza della serie A, che dopo avere eliminato Venezia nei quarti scudetto ha perso contro la Vortus Bologna. Sulla carta avversaria desiamente meno scomoda delle due superpotenze Milano e Virtus Bologna che si affronteranno in una sorta di rivincita della finale scudetto che ha premiato l'Olimpia.

L'impressione è che bisognerà attendere almeno la fine di giugno per capire se Bilan può rimanere o bisogna andare su un altro centro straniero, che per forza di cose avrà caratteristiche diverse, vista l'unicità tecnica del croato.

Sassari. Con la conferma ufficiale dell'esterno Filip Kruslin e l'ingaggio del play-guardia Chris Dowe, è quasi fatta la Dinamo 2022/23. Il quasi si riferisce a Miro Bilan, che la società sassarese vuole convincere a restare. Certo, le offerte i altri club europei sono buone, ma a Sassari oltre all'ambiente tranquillo il pivot croato può contare sull'amico e connazionale Kruslin e anche su Dowe, suo compagno a inizio stagione passata nel Prometey che ha persino pubblicato sui social un invito chiaro “ Come on Miro! You're next brother! Run it back ”.

Supercoppa Italiana

Conferme e novità

Anzi, considerano anche il tecnico Piero Bucchi, che ha contratto sino al 2025, le conferme sono addirittura otto. Sono rimasti il play Gerald Robinson, il play-guardia Stefano Gentile, gli esterni Filip Kruslin e Jack Devecchi, le ali Kaspar Treier ed Eimantas Bendzius, il centro Ousmane Diop. I volti nuovi sono due: l'ala piccola Jamal Jones, classe 1993, 203 cm di altezza, vincitore della Europe Cup col Bahçeşehir di Istanbul, e il play-guardia Chris Dowe, classe 1991, 193 cm di altezza che nella stagioen passata ha iniziato col Prometey e poi è andato in Germania al Bamberg. La conferma di Kruslin come equilibratore significa che Bucchi potrà partire indifferentemente con Robinson e il croato, oppure con Robinson e Dowe, utilizzando Kruslin anche nello spot di ala piccola qualora serva. Se Sassari non riesce a trattenere Bilan, le novità saranno tre, ma è pur sempre il minimo storico.

