Dinamo, non si può fallire 

Sassari. Se la bandiera biancoblù, l'uomo da oltre 700 gare in maglia Dinamo evidenzia l'importanza di una gara, significa davvero che siamo a uno snodo della stagione. Domani al PalaSerradimigni arriva alle 18 la Fortitudo, per la prima di due sfide con Bologna (il 6 maggio ci sarà il recupero con la Virtus). Vietato guardare la classifica (penultima) e il risultato dell'andata (103-84 per Sassari) perché come evidenzia Jack Devecchi: «Ora sono al completo e hanno vinto le ultime due trasferte, a Treviso e Trieste. Noi invece abbiamo perso le ultime due gare perché è mancata un po' la voglia di sacrificio, la voglia di mettersi a disposizione della squadra. Dobbiamo trasformare la rabbia in energia in difesa e concentrazione in attacco, giocando insieme anziché pensare di trovare una motivazione facendo un canestro personale».

La difesa e Bilan

La vittoria vale il sesto posto. La sconfitta può far scivolare la squadra di Bucchi fuori dai playoff e rendere ansioso il finale di stagione. Sono le due direttrici del lavoro. Jack Devecchi spiega: «Il gruppo è tranquillo, stiamo lavorando per inserire Bilan, perché ci dà più dimensione interna, anche se ha spostato qualche equilibrio, ma fatto ottimo lavoro. Dobbiamo essere più attenti sulla parte difensiva, l'attacco viene quasi da sé. Dobbiamo aggredirli da subito per poter esprimere la nostra pallacanestro, quando dettiamo i ritmi e siamo presenti tutti quanti riusciamo a esprimere una ottima pallacanestro». Da gustare il duello tra giganti (213 cm) Bilan-Groselle. Occhio agli esterni Aradori, Frazier e Feldeine che producono 41 punti.

