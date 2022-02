Dinamo, niente da perdere 

Sassari. La decima volta è inaspettata come la prima. Anche nel 2012 Sassari arrivò da ottava alla Final 8 e affrontò la capolista Siena, che poi volò sino alla finale e vinse. Ma l'importante era aver messo il piede anche in Coppa Italia, dopo il debutto nei playoff dell'anno prima.

Domani a Pesaro (ore 18) la Dinamo si presenta da “underdog”, sfavorita, arrivata all'ultimo momento grazie anche alla classifica avulsa e a una serie di risultati altrui. L'avversaria sarà Milano, battuta ai quarti nel 2014, l'anno del primo trofeo sassarese e poi ancora nella finale del 2015. Invece nel 2017 fu Milano a sollevare il trofeo. E per restare in tema di scaramanzia Stefano Gentile, cita i due estremi: «Quando ero a Reggio Emilia affrontammo i quarti da prima in classifica e perdemmo contro Avellino che era ottava. Da favorito ho sempre perso in Coppa Italia, l'unica volta che ho vinto è proprio con la Dinamo, nel 2019, eravamo sesti e battemmo Venezia che era terza».

Acciaccata ma entusiasta

Il coach Piero Bucchi ha visto la squadra al completo solo ieri, dopo gli otto giorni di quarantena per le diverse positività registrate nella squadra. «Non ci arriviamo nelle condizioni migliori, ma la voglia dei ragazzi di partecipare alla Coppa Italia sopperirà a questo. Veniamo da una settimana di Covid e non abbiamo fatto un lavoro di squadra, vanno verificate ancora un paio di situazioni. Cercherò di ruotare tanto i ragazzi per tenerli freschi e avere continuità in campo».

Sembra che almeno due giocatori abbiano avuto qualche leggero sintomo. Soprattutto la squadra biancoblù ha saltato le ultime due gare di campionato e quindi potrebbe accusare il colpo. A gennaio, dopo il rientro dalla quarantena, fece ad esempio una brutta prestazione a Cremona. Si spera che questa volta il rendimento sia diverso, anche perché di fronte c'è una corazzata che in campionato ha vinto 79-50 annichilendo l'attacco sassarese. Certo, quella era una Dinamo in crisi di identità, ma il divario di valori è evidente. Bucchi ribatte: «Ma il fatto che ci arriviamo con la testa leggera può aiutarci. Poi abbiamo giocatori esperti che conoscono la competizione».