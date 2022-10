Dinamo nel nido dell’Aquila 

Disponibilità, sacrificio e lavoro. Piero Bucchi ha le idee chiare: per invertire il trend negativo che ha caratterizzato l’inizio di stagione della sua Dinamo (appena 2 vittorie nelle prime 7 uscite ufficiali), ogni giocatore «deve fare un passo in più. Magari anche due», ha dichiarato presentando la sfida casalinga in programma domenica a mezzogiorno contro l’Aquila Trento.

Focus sull’Aquila

Il match si preannuncia complicato, perché al netto dello stop accusato martedì a Londra in Eurocup, il quintetto di Molin sta attraversando un ottimo momento di forma, con due successi consecutivi in campionato e uno Spagnolo in stato di grazia. «Affrontiamo una squadra equilibrata e che gioca un buon basket», ha evidenziato il coach biancoblù, «è una partita dura che arriva in un momento delicato, ma vogliamo dare una svolta dopo le ultime sconfitte».

I singoli

Per riprendere la via maestra non si potrà prescindere da quella continuità che è mancata mercoledì, in Champions, a Salonicco: «Si sono viste due Dinamo diverse», ha aggiunto, «serve dare una sferzata e restare uniti per tutti i 40 minuti. Gli infortuni hanno stanno avendo il loro peso: abbiamo cambiato poco, ma in ruoli delicati. Il processo di adeguamento è rallentato dal fatto di dover scendere in campo sempre con un assetto diverso». Il play Robinson, uomo della provvidenza dodici mesi fa, sta faticando a ingranare: «È vero», ha ammesso Bucchi, «ci ha abituati ad altre cose, ma non bisogna dimenticare che ha saltato 27 giorni di preparazione. Avrà bisogno di tempo». Discorso simile per Jones, impalpabile nelle ultime uscite: «Pure lui ha dovuto saltare le amichevoli», ha specificato, «gli è mancata la fase di adattamento, ma sta trovando la sua dimensione nel gruppo». Gli alti e bassi del Banco, fin qui, sono stai anche quelli di Onuaku, devastante due settimane fa contro Verona, tutt’altro che incisivo nel ko di Treviso: «Si tratta di un giocatore giovane e con un’esperienza relativa nei campionati europei», ha sottolineato, «da queste parti non sono concesse pause. Pure lui deve trovare una maggior costanza di rendimento».

L’infermeria

Per la sfida di domani saranno assenti solo Treier e Dowe. Dopo i rientri di Chessa e Gentile, infatti, potrebbe arrivare anche il momento di capitan Devecchi, che in settimana ha ricevuto l’ok per la ripresa degli allenamenti.



RIPRODUZIONE RISERVATA