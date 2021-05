Dinamo, ne serve un’altra 

Sassari. «Riazzerare le emozioni, recuperare energie, dormire e idratarsi». Marco Spissu ha indicato il metodo per sfruttare il giorno di pausa prima di gara-quattro. Si scende di nuovo in campo stasera al PalaSerradimigni (ore 20.45) con la Dinamo che non può perdere, pena l'eliminazione dai playoff scudetto, perché Venezia conduce 2-1. Se la squadra di Pozzecco concede il bis, tutto sarà rimandato alle quinta partita, giovedì al Taliercio. Milano invece è già in semifinale.

Vantaggi

La squadra sassarese ha due vantaggi psicologici: l'affetto dei tifosi e avere incrinato qualche sicurezza in quella rodatissima macchina da gare importanti che è Venezia. Quanto sia stata importante la manifestazione di incitamento allestita da trecento tifosi fuori dal palazzetto lo ricorda Spissu: «Abbiamo fatto una grandissima partita: non volevamo uscire e perché i tifosi ci hanno trasmesso voglia di vincere».

Cosa può cambiare

Venezia l'ha spuntata solo in volata nelle prime due gare. Nel primo tempo è sempre finita sotto: -14 in gara-uno, -17 in gara-due e addirittura -24 (ma nella terza frazione) in gara-tre. Solo un distacco così cospicuo ha impedito alla Reyer di riaprire la partita: comunque ha recuperato 14 punti e questo la dice lunga sull'accelerazione che può imprimere al match.

Dal punto di vista tattico c'è da attendersi un inizio veemente della formazione guidata da De Raffaele. Con una difesa durissima e anche sporca, per impedire che il Banco trovi coraggio e fluidità di gioco. Venezia ha tre armi: un roster più lungo che gli consente di sacrificare più falli in difesa, l'abitudine a far giocare non bene le avversarie, costringendole a brutte scelte offensive in modo da fare contropiede, tanti tiratori da fuori anche se non costanti. La Dinamo è superiore nel gioco interno e ha dimostrato di poter difendere con attenzione ed efficacia. Inoltre il quintetto pesante utilizzato in gara-tre con il doppio pivot Bilan-Happ, e Bendzius e Burnell da ala piccola e guardia, ha la fisicità per stare alla pari con la maggiore stazza o atletismo dei giocatori di Venezia. Sembrano minime le possibilità di un recupero della guardia Kruslin da una parte e del centro Vidmar dall'altra.

Sanzioni

Intanto il Giudice sportivo ha inflitto un’inibizione a Francesco Sardara fino al 23 maggio «per comportamento offensivo nei confronti di un tesserato avversario». L’inibizione a Sardara junior è stata poi sostituita con un’ammenda di 3.000 euro. Il giudice sportivo ha anche comminato alla Dinamo un’ammenda di 450 euro «per offese collettive e sporadiche nei confronti di un tesserato avversario».

