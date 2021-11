Dinamo, musica nuova in regia 

Con l'arrivo di Robinson, quello precedente di Kruslin e il cambio di allenatore (Piero Bucchi per Demis Cavina) il mercato in entrata è chiuso. C'è ancora spazio per un'uscita, se arriveranno offerte per la guardia-ala Tyus Battle. Il Banco disegnato in estate non esiste più, o meglio non esiste praticamente più la parte nuova, dato che sopravvive soltanto il centro Christian Mekowulu, perché David Logan è un ritorno, così come il lungo Ousmane Diop.

Sassari. La Dinamo prova a cambiare musica con un play-guardia nato a Nashville. Gerald Robinson esordirà nella trasferta di domenica a Bologna contro la Virtus. Pur di firmare il trentaduenne americano la società sassarese ha pagato il buy out per liberarlo dallo Chemntiz, formazione che stava facendo benissimo nella Bundersliga e che nella Coppa di Germania aveva eliminato il Bayern di Trinchieri.

Mercato chiuso

Con l'arrivo di Robinson, quello precedente di Kruslin e il cambio di allenatore (Piero Bucchi per Demis Cavina) il mercato in entrata è chiuso. C'è ancora spazio per un'uscita, se arriveranno offerte per la guardia-ala Tyus Battle. Il Banco disegnato in estate non esiste più, o meglio non esiste praticamente più la parte nuova, dato che sopravvive soltanto il centro Christian Mekowulu, perché David Logan è un ritorno, così come il lungo Ousmane Diop.

Accantonato quel progetto, si va avanti con un gruppo più esperto: Robinson e Kruslin hanno entrambi 32 anni. Sulla carta una squadra più solida mentalmente, che dovrebbe limitare quei paurosi blackout dei primi due mesi di campionato, che a volte duravano anche un tempo intero.

Robinson il catalizzatore

Neppure Robinson è un play puro, ha giocato in entrambi i ruoli dei “piccoli” e a Digione, in Francia, è stato persino utilizzato talvolta da “3” perché a dispetto dei 186cm di altezza è giocatore non solo atletico ma anche di buona fisicità. Non un regista classico alla Marco Spissu ma comunque un giocatore dal buonissimo QI cestistico, che sa mettere in ritmo i compagni, come dimostrato in Germania (aveva 6 assist di media) e anche a Pesaro, dove ha saputo migliorare il rendimento dei compagni. Più efficace nell'attacco al ferro che come tiratore (anche se in Germania aveva il 46% da tre) ma come tiratori puri ci sono già Logan, Kruslin e Bendzius. Robinson viene ritenuto anche un buon difensore e anche questo è un aspetto positivo che lo rende efficace nelle due metà campo. Oltre ad aver vinto col Vef Riga nel 2015 il campionato lettone e la Leaders Cup in Francia nel 2018 col Monaco, Robinson è anche arrivato nella finale di Champions contro l'Aek (15 punti e 3 assist di media) e ha disputato per ben quattro volte l'Eurocup con Riga, Monaco, Nanterre e Patreas.

Calendario

Gerald Robinson è quindi già in forma e pronto per il campionato (debutterà contro la Virtus Bologna) e per la Champions (8 dicembre in casa del Prometey di Bilan). La Dinamo è in corsa - con l’ obiettivo dei playoff - in entrambe le competizioni. Resta difficile l'accesso alla Final 8 di Coppa Italia, perché potrebbero non bastare quattro vittorie nelle restanti sei giornate. Invece per centrare il 3° posto in Champions occorre ribaltare il -8 subito in casa per mano degli ucraini del Prometey.

