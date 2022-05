Dinamo, Milano ti aspetta 

Sassari. Sarà solo una coincidenza, ma la serie contro Brescia è sempre più simile a quella contro Trento del 2015: sconfitta in trasferta nella prima gara dei quarti, vittoria nel secondo match, straripante successo in casa alla terza sfida, allora fu +25, venerdì è stato +30. Nella quarta partita, la Dinamo che avrebbe vinto poi lo scudetto si impose ancora, ma solo 84-80 dopo un match sofferto. Se il Banco attuale di Bucchi vuole chiudere i conti stasera al PalaSerradimigni (ore 21) per centrare la semifinale con Milano (altra coincidenza) sa che dovrà soffrire molto di più. Brescia è all'ultima spiaggia e darà tutto con ferocia, provando magari anche qualche novità tattica. A prescindere dalla presenza o meno dell'Mvp della serie A, Della Valle, uscito dopo 5 minuti per infortunio alla spalla destra.

Cosa può fare Brescia

Moss giocherà, perché il suo apporto tecnico e tattico è troppo importante. Coach Magro deve decidere se tenere fuori ancora Moore o mandare in tribuna Cobbins, finora alquanto deludente. Se Della Valle non ce la fa, possono giocare di più Parrillo e Moss, che può giocare da guardia e andarsene in post basso per sfruttare la stazza. Brescia può fare anche tanti minuti col doppio lungo, miscelando Brown, Burns e Cobbins. Da capire se in difesa gli ospiti lasceranno ancora l'uno contro uno in post basso a Bilan e Burnell, oppure raddoppieranno a costo di concedere qualche tiro aperto in più agli esterni di Sassari. La squadra lombarda deve aumentare l'aggressività in difesa per provare a recuperare più palloni (come in gara uno) e fare contropiede, dato che senza velocità fatica contro la difesa schierata, anche se i tagli di Brown hanno rappresentato una novità nella partita di venerdì.

Cosa può fare Sassari

L'inerzia tattica è finora nelle mani del coach Bucchi, che oltretutto trasmette con serenità idee molto chiare al gruppo. Kruslin è chiamato da subito a un grosso lavoro su Mitrou-Long che senza Della Valle deve aumentare le penetrazioni. Petrucelli è il sorvegliato speciale dall'arco: meglio rischiare l'entrata che farlo esaltare con le triple. In attacco dovrebbe essere la partita di Bendzius nel tiro da tre, dato che finora ha 2/11 e non soltanto per il buon lavoro difensivo fatto da Brescia. La difesa è l'arma in più: se Brescia segna meno di 20 punti perde regolarmente il quarto. Da questo punto di vista la panchina ha dato e può dare ancora molto con Gentile, Devecchi, Treier e Diop. Bisogna essere preparati a quella che sarà anche una battaglia di contatti duri e di nervi.