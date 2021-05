Dinamo, metti la quinta 

Sassari. Ultima prova prima dei playoff. Stasera a Desio nell'inedita giornata di lunedì la Dinamo gioca alle 20.45 contro la già retrocessa Cantù per la chiusura della stagione regolare. La quinta vittoria di fila vale almeno il quarto posto tranne in un caso: arrivo a quattro a 38 punti, coi sassaresi che chiudono quinti per colpa del peggior saldo. Può valere anche il terzo posto se perdono tutte le concorrenti dirette, quindi Venezia, Virtus Bologna e Brindisi. Le combinazioni stravaganti prevedono persino un quarto posto in caso di sconfitta contemporanea di Sassari e Venezia. Al di là del piazzamento finale che dipende dagli altri risultati, chiudere a 38 punti avrebbe un notevole peso: lo stesso numero di vittorie dell'anno dello scudetto. Le partite però sono state solo 28 per il forfeit della Virtus Roma (peraltro sconfitta, inutilmente) .

In panchina

A condurre la squadra sarà ancora Edoardo Casalone, “promosso” capo allenatore dopo la sospensione di Gianmarco Pozzecco per dieci giorni. A Brindisi squadra e staff tecnico hanno reagito bene, riuscendo a rimanere fedeli alla filosofia del gruppo unito impostato dal Poz. Per Casalone altra esperienza in vista dei playoff, dove a prescindere da quello che accadrà col rientro di Pozzecco, sarà prezioso in una fase dove diventa più complesso equilibrare agonismo e lucidità.

I tanti ex

La Dinamo ne presenta ben tre: l'americano Jason Burnell è stato “scoperto” proprio dal club brianzolo, Stefano Gentile ha fatto due stagioni a Cantù, dal 2013 al 2015, poi c'è l'assistente Gerry Gerosa. Mancherà Jaime Smith: Sassari nel 2018/19 e quindi richiamato l'anno scorso dove ha giocato solo una gara prima dello stop er Covid. Il play, rientrato a Cantù dove aveva disputato la prima stagione italiana, ha chiuso il campionato per l'infortunio ai legamenti crociati di un ginocchio.

Precedenti

Perfetta parità: 16 vittorie a testa. Ma attenzione, le trasferte sono quasi sempre state amare per la Dinamo che ha vinto solo tre volte, anzi una sola al mitico Pianella, mentre da quando Cantù si è trasferita al PalaDesio i successi sono stati 2/4. All'andata, giocata al PalaSerradimigni, successo per 98-92 della squadra sassarese con 27 punti e 12 rimbalzi di Bilan e 26 punti dell'ala Bendzius (7/9 da tre punti). Nella squadra brianzola 23 punti di gaines (ma con 2/10 da oltre l'arco) e 21 dell'ex Smith.

Nelle ultime sei gare Cantù ha vinto solo contro Brescia. Due i giocatori da tenere d'occhio. Il primo è il piccolo play-guardia Johnson (178 cm di altezza) che arriva a 11 punti, si prospetta un bel duello contro Marco Spissu che è a 4 assist da quota 400 in campionato e a 37 punti da quota 1.000. Il secondo avversario temibile è il diciottenne Procida, che all'andata realizzò 14 punti e ha stabilito un career high di 24 punti contro Pesaro, confermando di essere uno dei nomi nuovi più interessanti del basket italiano.

