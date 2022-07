Dinamo, lunga preseason 

Sassari. La gara del 3 settembre contro il Cedevita Olimpia Lubiana apre un pre-campionato che sarà di nuovo lungo. Non solo il 2° Torneo Città di Oristano - Trofeo Città di Eleonora, al quale partecipano pure i francesi del Monaco e gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv, ma anche altre amichevoli da organizzare. Le ultime due stagioni si erano aperte subito, perché dopo l'interruzione del campionato per la pandemia si era allargata la Supercoppa Italiana a tutte e 16 le formazioni della A1 maschile, divise in 4 giorni. Sassari aveva disputato dal 20 al 22 agosto 2020 il City of Cagliari (Olimpia Milano e Reyer Venezia) poi il 3 settembre 2020 aveva affrontato la Virtus Roma di Piero Bucchi per la prima partita del gruppo C di Supercoppa. Girone disputato interamente al Geovillage di Olbia.

La Supercoppa

L'estate scorsa, ancora torneo al Pala Pirastu di Cagliari il 27 e 28 agosto (vittoria contro il Monaco tedesco e sconfitta in finale col Baskonia) poi il 4 settembre match al PalaSerradimigni per una Supercoppa a 12, con gironi da tre e le migliori quattro già qualificate alla seconda fase. Quest'anno invece la Supercoppa Italiana è tornata alla formula con Final Four e la semifinale contro Tortona sarà a Brescia il 28 settembre. Vanno quindi “riempite” tre settimane. Il torneo oristanese è europeo: gli sloveni del Lubiana, che hanno come dirigente l'ex play-guardia biancoblù Sani Becirovic, hanno perso Ejim, andato al Malaga. È vice campione di Francia il Monaco di Mike James, che nel 2021 ha vinto l'EuroCup, mentre l'Hapoel Tel Aviv è arrivato sino alla finale della Coppa d'Israele dove è stata travolta dal nuovo centro della Dinamo, Chinanu Onuoku (30 punti e 17 rimbalzi).

