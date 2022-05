Dinamo, l’avversaria è brescia 

Banco di Sardegna SS : Pitirra, Bilan 18 (8/12, 9 r.), Logan 18 (2/4, 4/8, 3 r.), Robinson 18 (7/11, 1/2, 3 r.), Kruslin ne, Gandini ne, Devecchi (0/2, 1 r.), Treier 7 (2/3, 1/3, 6 r.), Burnell 12 (4/6, 1/1, 8 r.), Bendzius 19 (1/1, 5/7, 2 r.), Gentile 6 (3/4, 0/2, 1 r.), Diop 12 (4/7, 0/1, 5 r.). All. Bucchi.

Openjobmetis VA : Beane 11 (3/6 da tre punti), Woldentsae 3 (0/1, 1/5, 3 r.), Sorokas 9 (2/2, 1/3, 1 r.), De Nicolao 9 (3/6, 1/4, 2 r.), Vene 8 (2/3, 1/4, 4 r.), Reyes 19 (7/9, 1/3, 3 r.), Bongiovanni ne, Ferrero (0/1, 0/1, 1 r.), Caruso 6 (3/4, 0/2, 6 r.), Keene 31 (5/7, 4/11, 1 r.), Bottelli ne, Cane ne. All. Seravalli.

Pall. varese 96

Dinamo sassari 110

Arbitri : Sahin, Perciavalle e Pepponi.

Parziali : 19-20; 43-49; 72-87.

Note . Tiri liberi: Varese 16/18; Sassari 12/17. Percentuali di tiro: Varese 34/72 (12/39 da tre, ro 11 rd 17); Sassari 43/74 (12/26 d tre, ro 15 d 27).

Vittoria e beffa. La Dinamo espugna Varese 110-96, Milano vince a Venezia, ma Tortona fa il colpaccio a Brindisi. Tre squadre al quarto posto a quota 34, ma la classifica avulsa premia Tortona grazie al 2-0 negli scontri diretti su Sassari che resta sesta. Nei quarti scudetto sarà accoppiamento inedito con Brescia, che ha chiuso al terzo posto. Nella stagione regolare Brescia ha sempre battuto i biancoblù: 76-65 al PalaSerradimigni e 97-86 davanti al pubblico lombardo.

Resta la grande rimonta del Banco, che alla decima giornata era nel quartetto delle penultime con sole due lunghezze di vantaggio sulla Fortitudo Bologna. E chissà che l'accoppiamento con una “matricola” dei playoff, seppure con organico lunghissimo, non possa risultare meno indigesto di quello con Venezia, nelle ultime stagioni sempre penalizzante.

Le parole di Bucchi

Il coach ha commentato a caldo: «Concludiamo la regular season con una vittoria che è sempre di buon auspicio, incrociamo Brescia che è ottima squadra e ha dimostrato di meritare il terzo posto. Sarà un playoff duro ma che affrontiamo con grande fiducia perché siamo in un buon momento e abbiamo voglia di competere. Sono sicuro che i ragazzi avranno grande desiderio di fare una post season intensa: saranno sicuramente delle belle partite. Approcciamo i playoff con rispetto per l’avversario ma grande fiducia nei nostri mezzi».

Cenni di cronaca

L'equilibrio dura 17 minuti. Varese va anche avanti (34-29) perché la Dinamo non è certo assatanata in difesa. Burnell e Bilan guidano il primo vero strappo: +9 per Sassari al 19'.

Nel terzo quarto il Banco arma la mano da tre, soprattutto con Bendzius, e va via senza trovare opposizione: 62-80 al 27'. Ultimo quarto solo pro forma con i biancoblù che toccano anche il +21.

