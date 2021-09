Dinamo, l’attacco c’è già  

Sassari. Sassari e Treviso le conferme con il superamento del turno. Venezia può raggiungerle oggi, ma occhio anche a Tortona e Reggio Emilia, possibili sorprese. I primi e parziali verdetti della Supercoppa sembrano suggerire una serie A non troppo dissimile da quella della stagione passata. La Dinamo ha già messo al sicuro l'accesso ai quarti, che sabato 18 la vedrà sfidare Brindisi nel concentramento di Bologna. La formazione pugliese ha disputato una serie di amichevoli battendo due volte Pesaro, mentre ha perso nettamente (-20) contro la Virtus Bologna.

Prima dei quarti c'è la gara di domani al PalaSerradimigni contro Varese, che nulla vale per la classifica ma può servire per aggiungere conoscenza al gruppo biancoblù.

Attacco ottimo

Il tecnico Cavina ha avuto finora buonissime risposte dall'attacco, dove giocatori come Logan, Clemmons e Battle sanno creare anche al di fuori dei giochi. Sassari ha avuto finora una media di 91 punti. Nessuna fra le altre formazioni arriva a quota 90. Ora il coach si aspetta miglioramenti soprattutto in difesa, dove ancora ci sono passaggi a vuoto che lasciano canestri facili agli avversari. La squadra atleticamente può difendere molto bene nell'uno contro uno, ma tatticamente ha bisogno di tanto lavoro per affinare aiuti e rotazioni.

C'è ancora qualche giorno per cercare di recuperare Borra, in modo da non essere costretti a chiedere a Treier e Burnell di fare il centro quando esce Mekowulu. Anche perché proprio Brindisi dentro l'area ha giocatori di stazza e potenza come Perkins e Carter, e le stesse ali Adrian, Udom e Gaspardo hanno fisico per dare fastidio in avvicinamento a canestro.

Da questo fine settimana si fa sul serio, insomma. Il Banco arriva alle gare che contano con buono slancio, anche se l'assenza di Diop toglie qualcosa al reparto lunghi e anche alla possibilità di schierare quintetti molto fisici dove il senegalese di formazione italiana può fare anche il “4” grazie ai miglioramenti nel tiro da tre.

RIPRODUZIONE RISERVATA