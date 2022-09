Dinamo Sassari 69

Virtus Bologna 72

Banco di Sardegna Sassari : Jones 7, Pisano ne, Piredda ne, Robinson 6, Dowe 8, Kruslin 3, Gandini, Bendzius 15, Gentile 5, Raspino, Diop 7, Onuaku 18. All. Bucchi.

Virtus Segafredo Bologna : Mannion, Belinelli 12, Pajola 4, Bako 10, Ruzzier ne, Lundberg 6, Menalo ne, Mickey 13, Camara, Weems 6, Ojeleye 9, Cordinier 12. All. Scariolo.

Arbitri : Mazzoni, Baldini e Borgioni.

Parziali : 19-23; 49-43; 59-57.

Note : t iri liberi: Sassari 14/18; Bologna 13/16. Percentuali di tiro: Sassari 30/58 (5/23 da tre, 9 ro, 28 rd); Bologna 25/63 (9/29 da tre, ro 9 rd 23).

A Sassari manca un centesimo per fare l'euro che vale la terza Supercoppa. O "la zampata finale" come commenta il tecnico Piero Bucchi. La Virtus Bologna insegue a lungo e vince in rimonta (69-72 il finale) beffando la Dinamo che gioca meglio di squadra attorno al monumentale Onuaku che fa tutto, assist compresi, però ha poco aiuto dalle guardie nel tiro da fuori. In più l'infortunio di Gentile gli toglie un protagonista nel secondo tempo. Sa di occasione persa questa sconfitta, contro una Virtus con meno amalgama dei biancoblù di Bucchi e senza un quintetto di confermati come Shengelia, Abass, Teodosic, Hackett e Jaiteh. Tre le assenze per il Banco (Devecchi, Treier e Chessa) diventate 4 quando è uscito Gentile. Smaltire l'amarezza non sarà semplice ma incombono campionato (domenica a Varese) e Champions (mercoledì con Malaga) e quindi occorre ripartire da quanto di buono si è visto.

La partita

Grande equilibrio nel primo quarto: prima Onuaku e Bendzius e poi l'asse Gentile-Diop che funziona: 17-15. La Virtus sorpassa coi liberi di Bako. Nel secondo quarto sale di livello il gioco offensivo di Sassari con tanti giochi a due e bei tagli: Onuaku dà addirittura il +8 al 18', 42-34. Al rientro due triple di Ojeleye rimettono in corsa Bologna che inizia a stringere in difesa, togliendo spazio e aria a Bendzius. Purtroppo non ci sono alternative al suo tiro da fuori, perché Kruslin non ne azzecca una e la coppia Dowe-Jones è più pericolosa in avvicinamento a canestro che dalla distanza. Invece Belinelli piazza un paio di triple alla sua maniera e inizia l'alternanza nella testa del punteggio. L'unica bomba di Bendzius nel secondo tempo dà il +2 però mancano due minuti e mezzo.

Pareggia Pajola. Kruslin sbaglia ancora, segna Mickey da tre metri e poi il ferro sputa fuori la palla dell'entrata di Dowe per il supplementare. Ci sarebbe anche un tiro per il pareggio, ma due secondi non bastano per il lancio di Dowe.

