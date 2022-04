Dinamo, la risposta che serviva  

DINAMO SASSARI 94

treviso basket 80

Banco di Sardegna SS : Pisano ne, Bilan 24 (10/11, 0/1, 5 r.), Logan 8 (3/9, 0/5, 4 r.), Robinson 10 (5/8, 0/2, 3 r.), Kruslin 9 (1/1, 2/5, 1 r.), Gandini ne, Devecchi ne, Treier 6 (0/1, 2/2, 1 r.), Burnell 13 (6/7, 0/1, 9 r.), Bendzius 7 (2/4, 1/5, 5 r.), Gentile 9 (2/3, 1/1, 1 r.), Diop 8 (2/4, 3 r.). All. Bucchi.

Nutribullet Treviso : Jurkatamm 2 (1/1, 0/4, 3 r.), Russell (0/3, 0/1, 1 r.), Faggian 3 (1/1, 0/1, 1 r.), Pellizzari ne, Bortolani 16 (2/7, 3/5, 1 r.), Imbrò 6 (0/1, 1/6, 1 r.), Chillo (0/4), Sims 17 (5/6, 1/1, 5 r.), Sokolowski 17 (3/4, 3/4, 2 r.), Dimsa 2 (0/2, 0/4, 1 r.), Jones 9 (3/4, 1/2, 5 r.), Akele 8 (4/5, 0/1, 6 r.). All. Nicola.

Arbitri : Lo Guzzo, Bettini e Pepponi.

Parziali : 21-18; 46-33; 73-59.

Note . Uscito per 5 falli Jones al 36'22” (84-70). Tiri liberi: Sassari 14/22; Treviso 17/20. Percentuali di tiro: Sassari 37/70 (6/22 da tre, ro 10 rd 31); Treviso 27/67 (9/29 da tre, ro 9 rd 26).

Sassari. La Dinamo si riprende dallo sbandamento nel finale di Pesaro e stende Treviso con perfetto controllo: 94-80. Giocare al PalaSerradimigni aiuta la squadra biancoblù a mantenere il vantaggio in doppia cifra costruito con un ottimo secondo quarto da 25-15. Miro Bilan è tornato a tutti gli effetti e supera i 20 punti anche questa volta. Vittoria di squadra non solo in difesa ma anche in attacco dove contropiede e buona circolazione consentono a tutti di divertirsi.

Coach Piero Bucchi è soddisfatto anche per «aver potuto gestire i minutaggi» di Bilan, Robinson e Logan, in vista del big match di sabato contro Venezia. Fondamentale per la griglia playoff.

Cenni di cronaca

L'asse Robinson-Bilan brilla subito in avvio: 8-2 al 5' e 14-8 al 7'. Treviso segna inizialmente solo con Bortolani, poi sfodera un Sokolowsi on fire che ricuce.

Sorpasso ospite con due schiacciate di Jones in alley-oop (27-29 al 14') ma Bilan è una sentenza nel pitturato e quando la Dinamo corre in contropiede riprende quota in una partita non bellissima: +8 al 16'. I biancoblù allungano ancora prima del riposo: +13.

Al rientro dopo l'intervallo Bortolani prova a rimettere in discussione il match (53-47 al 24') ma Burnell ripropone la sua migliore versione. Segna anche Kruslin e il distacco diventa baratro: +17 e addirittura +19 al 35' con entrata in scioltezza di Gentile. Il Banco si rilassa un minuto in anticipo, ma Treviso ha più orgoglio che energie e comunque sul +9 la tripla di Treier spezza qualsiasi velleità.

