Dinamo, la resurrezione 

Rinascita in 3 mosse

Milano è stata l'avversaria nei quarti della matricola Dinamo nella stagione 2010/11: 3-1 per le “scarpette rosse”. Le due squadre si sono affrontate poi sempre in semifinale: nel 2014 vittoria per 4-2 dell'Armani che ha conquistato il tricolore, nel 2015 la formazione di Sacchetti si è imposta 4-3 e ha vinto il primo scudetto, nel 2019 clamoroso 3-0 della band di Pozzecco che poi perse la settima finale scudetto contro Venezia. Parità perfetta finora: 10-10.

Sassari. Alle semifinali (sabato gara1 a Milano) Sassari arriva col miglior attacco dei playoff: 96 punti segnati. Più dei 90 di media serviti all’Olimpia per sbarazzarsi in tre gare di Reggio Emilia. Attacco atomico favorito dai ritmi forsennati di gara che tanto piacciono a Brescia ma anche da una condizione fisica ottima e qui si vede la mano del preparatore fisico Matteo Boccolini. I quarti hanno messo di fronte i due migliori attacchi del campionato insieme a quello della Virtus Bologna, che però nella serie contro Pesaro ha vinto tenendo bassi i punteggi. La quarta semifinalista è la matricola Tortona, che affronterà la capolista Virtus.

Sassari. Alle semifinali (sabato gara1 a Milano) Sassari arriva col miglior attacco dei playoff: 96 punti segnati. Più dei 90 di media serviti all’Olimpia per sbarazzarsi in tre gare di Reggio Emilia. Attacco atomico favorito dai ritmi forsennati di gara che tanto piacciono a Brescia ma anche da una condizione fisica ottima e qui si vede la mano del preparatore fisico Matteo Boccolini. I quarti hanno messo di fronte i due migliori attacchi del campionato insieme a quello della Virtus Bologna, che però nella serie contro Pesaro ha vinto tenendo bassi i punteggi. La quarta semifinalista è la matricola Tortona, che affronterà la capolista Virtus.

Sfida infinita

Certo, la Milano di oggi, pur con gli infortuni (ma rientra Melli) è favorita più che mai, anche perché l'eliminazione dall'Eurolega le impone di provare a vincere lo scudetto numero 29. «Non abbiamo niente da perdere e ce la giochiamo leggeri», ha detto il capitano Jack Devecchi che quelle sfide le ha vissute tutte.

Dal terzultimo posto alle semifinali scudetto: l'escalation della Dinamo targata Piero Bucchi è sorprendente. Brava la società a sceglierlo al posto del tecnico Demis Cavina, chiamato in estate al posto di Gianmarco Pozzecco. Il presidente Sardara è intervenuto prontamente per raddrizzare una stagione vissuta nei primi tre mesi pericolosamente vicino alla retrocessione e soprattutto con una squadra senza identità.

Bravo Bucchi a puntare subito su Robinson, play che ha aiutato a creare gioco e dare compattezza a un gruppo che era smarrito. La terza mossa è stato il rientro del centro Bilan (dagli ucraini del Prometey) che dopo due partite di assestamento si è integrato nel gioco. Dandogli profondità e variazioni tattiche grazie alla sua maestria in post basso. A proposito: 16 punti e 9 rimbalzi di media per il centro croato nella serie contro Brescia, dove peraltro l'impiego delle ultime due gare è stato intorno ai 20'. Va detto comunque che tutti i giocatori sono riusciti finora a dare un contributo, anche se Bilan e Burnell (16 di media anche per lui) sono stati i più costanti.

