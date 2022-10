Dinamo, la prima è esagerata  

DINAMO SASSARI 101

SCALIGERA VERONA 79

Banco di Sardegna SS : Jones 13 (0/2, 3/4, 7 r.), Pisano 2 (0/2), Robinson 10 (5/7, 0/2, 5 r.), Dowe 10 (2/5, 1/3, 3 r.), Kruslin 11 (1/4, 2/3, 3 r.), Gandini 2 (2 r.), Chessa ne, Bendzius 15 (3/3, 3/5, 1 r.), Gentile 8 (1/4, 2/4), Raspino 4 (2/2), Diop 2 (1/2, 0/1, 7 r.), Onuaku 24 (10/10, 0/1, 10 r.). All. Bucchi

Tezenis Verona : Cappelletti 9 (3/7, 1/2, 2 r.), Smith 10 (5/9, 8 r.), Selden 15 (1/6, 2/4), Holman 9 (3/8, 0/4, 9 r.), Ferrari ne, Casarin 5 (0/5, 1/4, 4 r.), Johnson 6 (3/8, 0/1, 6 r.), Imbrò 9 (0/2, 3/6, 1 r.), Rosselli ne, Anderson 5 (1/5, 1/4, 1 r.), Udom 11 (1/1, 1/3, 3 r.). All. Ramagli.

Arbitri : Lo Guzzo, Bartoli e Galasso.

Parziali : 26-24; 53-44; 77-56.

Note . Tiri liberi Sassari 18/22; Verona 18/23. Percentuali di tiro Sassari 36/64 (11/23 da tre, ro 7 rd 34); Verona 26/78 (9/28 da tre, ro 18 rd 23).

Sassari. Vince, convince, sorride e si lascia alle spalle le scorie dell'occasione persa per vincere la Supercoppa. È una Sassari straripante quella che rulla la matricola Verona 101-79 e centra la prima vittoria in Serie A. Se contro Malaga la panchina aveva lasciato a desiderare, questa volta è stato proprio il secondo quintetto a far andare il match nelle mani biancoblù, con le triple di Jones e Gentile, ma anche il sacrificio difensivo di Gandini e Diop.

Gara corale: undici giocatori entrati, undici a segno, con i primi punti in campionato di Raspino, veterano di A2, e Pisano, diciassettenne sassarese. Non fa più notizia la doppia doppia di Onuaku (24 punti e 10 rimbalzi per 37 di valutazione) che a un certo punto ha gigioneggiato tale era la sua supremazia sui due lati del campo.

La cronaca

Avvio equilibrato (18-19 al 7') perché i lunghi Smith e Holan catturano molti rimbalzi offensivi e quindi seconde opportunità di tiro. L'ingresso di Jones e Gentile produce una frustata in attacco, quello di Diop e Dowe aiuta la difesa: in 7 minuti il break è di 21-7 e il Banco vola a +13. Al rientro dopo la pausa lunga due liberi di Holman per il 55-50. Si accende Bendzius e sull'asse Robinson-Onuaku si sviluppano giocate spettacolari. L'accelerazione è impetuosa: 74-53 al 28'. Partita già in cassaforte.

Le parole di Bucchi

Il tecnico Piero Bucchi commenta: «La partita che volevamo fare per riprendere il sorriso, abbiamo concesso qualcosa a rimbalzo inizialmente, ma sistemate un paio di cose con la difesa. Nel secondo quarto una marcia in più col secondo quintetto». E aggiunge: «Ho visto passi avanti da diversi giocatori, come Jones e Dowe. Soprattutto da Jones al quale avevo chiesto di aiutarci a rimbalzo anche dentro l'area, dove ci sono i gomiti. Ora abbiamo una settimana senza coppa europea per preparare la trasferta di Treviso».

