Dinamo, la coperta è corta  

La Dinamo esperta e rodata grazie alle nove conferme è rimasta un’idea. L'infortunio di Treier prima e quello di Devecchi poi l'hanno minata. Gli acciacchi di Robinson e Jones e gli infortuni di Gentile e Chessa - una volta rientrati gli americani - hanno costretto i resti della squadra a un elevato dispendio di energie nervose e fisiche. Quella contro Varese è stata la terza gara in cinque giorni, con semifinale e finale di Supercoppa, uno sforzo che ha insistito su un roster corto: otto giocatori più Raspino, diventati sette con lo stop di Gentile per problemi alla schiena. Kruslin (squalificato dopo Varese, pagherà ammenda) e Bendzius hanno giocato 34 minuti di media, inevitabile che non avessero la freschezza e la precisione al tiro.

Quanti impegni

Il fatto è che il Banco si ritrova con un roster accorciato proprio nel momento in cui si gioca tanto. Domani al PalaSerradimigni arriva il Malaga per la prima gara di Champions della fase a gironi. Se restano ancora fuori Gentile e Chessa, ci vorrà un'impresa per battere la squadra spagnola che invece distribuisce lo sforzo su dieci-undici giocatori. E domenica arriverà Verona, matricola gasata dal successo su Brindisi. Dopo gli infortuni di Treier e Devecchi, forse sarebbe servito un giocatore italiano che potesse garantire 10-15 minuti di sostanza, perché i due insieme raggiungevano 20' di utilizzo. E senza Gentile “mancano” altri 20 minuti. Magari Dowe e Jones riusciranno a esprimere il potenziale offensivo rimasto sottotraccia, certo è che in estate la strada sembrava in discesa e invece ora è una salita che mette a dura prova il motore di una delle squadre con l'età media più alta della serie A.

