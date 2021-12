Dinamo, il successo è d’obbligo 

«Dobbiamo continuare a lavorare e giocare così, ma chiudere le partite», ha commentato il tecnico Piero Bucchi dopo la sua seconda sconfitta sulla panchina sassarese, anche a Bologna come contro Napoli dopo che l'ultimo tiro è finito sul ferro. Rispetto all'andata c'è una Dinamo che ha cambiato pure due giocatori: il play Robinson, subito protagonista contro la Virtus, al posto di Clemmons, e il tiratore Kruslin che almeno in Champions non sostituisce nessuno dal momento che non ci sono le limitazioni della serie A italiana e quindi possono giocare tutti gli stranieri tesserati, compreso Battle, lasciato fuori domenica a Bologna. Da capire se può rientrare Gentile, rimasto in panchina perché dolorante dopo una botta ricevuta in allenamento. In ogni caso la prestazione più che incoraggiante di Chessa e Devecchi consente di utilizzare la giusta cautela per il pieno recupero.

La squadra allora allenata da Cavina aveva iniziato anche bene, rimanendo in vantaggio di due-tre canestri nel primo tempo. Il crollo dopo l'intervallo: l'ex biancoblù Bilan è stato utilizzato finalmente in post basso e ha iniziato a distribuire palloni per i compagni. Dentro l'area netta sconfitta per i sassaresi che hanno tirato col 40% da due contro il 61% ai liberi. Male il centro Mekowulu (3 punti con 1/6 al tiro) e senza canestri Gentile, ma anche Logan ebbe una serata opaca, così come Clemmons. Da segnalare tra gli avversari i 10 rimbalzi difensivi della guardia Dj Kennedy e il 7/11 da due con 7 rimbalzi dell'altra guardia Dowe. Il Prometey ha perso le due partite col Tenerife soltanto di un canestro.

Vittoria o eliminazione dalla Champions. Il Banco gioca alle 18 nell'arena di Zaporizhia per riscattare la sconfitta col Prometey dell'andata: 79-87. Tre le possibilità: se Sassari perde saluta la maggiore coppa europea Fiba; se Devecchi e compagni vincono di almeno 9 punti si qualificano come terza per gli spareggi del Round of 16; se vincono con scarto di 8 o meno punti sarà tutto rimandato all'ultima gara, quella casalinga contro il Tenerife del 21 dicembre.

All’andata

Le novità

Vietato snobbare la coppa europea. Sia perché ogni passaggio di turno porta in dote qualche migliaio di euro, sia perché la vittoria è come l'aria per una squadra che nelle ultime otto gare ha vinto una volta sola e corre il rischio di deprimersi nonostante gli evidenti progressi delle ultime due partite.

