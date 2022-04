Dinamo, il rilancio che serviva 

DINAMO SASSARI 92

OLIMPIA MILANO 90

Banco di Sardegna SS : Sanna ne, Bilan 21 (6/11, 2/2, 8 r.), Logan 25 (0/3, 8/15, 3 r.), Robinson 12 (3/5, 2/5, 2 r.), Kruslin ne, Gandini ne, Devecchi (1 r.), Treier (0/1, 0/1), Burnell 6 (1/5, 1/2, 7 r.), Bendzius 17 (1/4, 5/8, 9 r.), Gentile 6 (1/2, 1/1, 3 r.), Diop 5 (1/1, 1 r.). All. Bucchi

Armani Milano : Erba ne, Tarczewski 2 (2 r.), Ricci 6 (2/2 da tre, 2 r.), Biligha (0/2, 1 r.), Hall 13 (2/2, 3/6, 3 r.), Delaney 18 (2/3, 2/7, 2 r.), Baldasso 9 (0/1, 3/8, 3 r.), Shields 13 (4/8, 1/2, 7 r.), Alviti 6 (3/4, 0/4, 3 r.), Hines 1 (0/3, 9 r.), Bentil 22 (5/10, 4/5, 4 r.), Datome (0/1 da tre). All. Messina.

Arbitri : Rossi, Martolini e Nicolini.

Parziali : 27-24; 56-43; 75-73.

Note . Tiri liberi: Sassari 9/14; Milano 13/18. Percentuali di tiro: Sassari 32/66 (19/34 da tre, ro 10 rd 27); Milano 31/68 (15/35 da tre, ro 10 rd 26).

sassari. Inizia con una standing ovation, per l'ex Gianmarco Pozzecco (ora vice di Messina) che non riesce a celare le lacrime. Finisce con una standing ovation del PalaSerradimigni quasi al completo per i biancoblù di Piero Bucchi che dominano un tempo, vengono riacciuffati e sorpassati, ma nel finale in volata la spuntano con tap in di Bilan in tuffo ed entrata di Robinson. Dopo tre anni Sassari batte 92-90 Milano.

L'esterno Filip Kruslin è rimasto inutilizzato in panchina perché alle prese con qualche acciacco. Il tecnico Bucchi non ha richiamato il pivot Mekowulu ma ha chiesto a Logan di giocare in quintetto e per 35 minuti. E il “Professore” ha risposto alla sua maniera, formando unterrificante trio offensivo con Bilan e Bendzius, diventato quadrato nell'ultimo quarto con Robinson.

Poz e Bucchi

Ha ricevuto applausi, la maglietta celebrativa dal presidente Sardara e l'abbraccio dei suoi ex giocatori. Gianmarco Pozzecco commenta con gli occhi lucidi:«Una partita clamorosa. Bella e intensa, spiace solo per l'infortunio a Gigi Datome. Quei dieci minuti di applausi sono sembrati tre giorni».

Coach Piero Bucchi evidenzia il ruolo del PalaSerradimigni: «È bello giocare e vincere con un pubblico così. Sono stati il sesto uomo. Abbiamo segnato 92 punti alla miglior difesa non solo in Italia».

Cenni di cronaca

Dominio iniziale per la Dinamo: 8-0 e 18-6 dopo 5'. Logan segna da tre, pure Bilan. Milano coi cambi italiani si riavvicina (24-22) ma nel secondo quarto Sassari è spettacolare e tocca il +15.

Nel secondo tempo intensità da Eurolega per l'Armani che recupera e sorpassa: con Baldasso (75-78 al 32') ed è testa a testa sino alla fine. Delaney segna da tre per il pareggio, ma dopo l'entrata di Robinson manca un secondo e il suo tiro in avvitamento finisce sul ferro.

