Dinamo, il momento delle scelte 

Sassari. Intervenire o attendere la gara casalinga di domenica contro Napoli, per sfruttare poi la settimana di pausa delle nazionali. Il silenzio stampa dopo la sconfitta col Tortona rende ancora più impenetrabile la cortina stesa dalla società intorno alla squadra. Il ritiro a Sorso si è concluso, ma la crisi resta, testimoniata dalla quarta sconfitta di fila in campionato. Una crisi che va anche oltre i risultati: il gruppo non cresce e non ha un'identità. C'è anche un fattore ambientale da non trascurare: i tifosi ormai si aspettano qualche novità, chi il play al posto di Anthony Clemmons, andato in Turchia ad Ankara, chi un nuovo allenatore al posto di Demis Cavina.

Asticella alta

Il fatto è che tutto sarebbe più digeribile se l'obiettivo della Dinamo fosse la salvezza tranquilla per ripartire di slancio nel 2022/23 (recuperando dal “bagno di sangue” economico dovuto alla pandemia) o comunque un campionato dove l'approdo alla Final 8 e ai playoff scudetto viene visto come un traguardo ambito ma non obbligatorio. La gara contro Napoli è già da ultima spiaggia per l'accesso alla Coppa Italia. Dopo il calendario propone le trasferte a Bologna (Virtus) e Venezia.

Mercato

Tutto tace sul fronte mercato. L'americano Chris Kramer ha avuto più minutaggio nelle ultime due gare col Gran Canaria. Invece Michele Ruzzier ha giocato appena 4' nel colpaccio di Brescia. Se la Virtus Bologna accettasse di darlo in prestito, sarebbe un colpaccio perché lascerebbe uno slot libero per uno straniero, da prendere - anche non subito - in qualsiasi ruolo.