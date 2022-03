Dinamo, il finale è dolce 

Dinamo Sassari 85

Fortitudo Bo 79

Banco di Sardegna SS : Bilan 16 (6/10, 12 r.), Logan 9 (3/4, 1/8, 1 r.), Robinson 12 (3/5, 2/4), Kruslin 19 (1/2, 4/7, 2 r.), Gandini ne, Devecchi (0/1, 2 r.), Treier, Chessa ne, Burnell (1 r.), Bendzius 14 (4/9, 2/5, 6 r.), Gentile 5 (2/3, 2 r.), Diop 10 (4/5, 5 r.). All. Bucchi.

Kigiki Bologna : Frazier 15 (2/5, 2/6), 4 r.), Manna ne, Aradori 18 (5/6, 1/6, 5 r.), Durham 4 (2/4, 0/4, 7 r.), Mingotti ne, Zedda ne, Benzing ne, Feldeine 10 (1/3, 2/5, 2 r.), Fantinelli ne, Charalampopoulos 15 (4/5, 2/3, 4 r.), Groselle 16 (7/11, 8 r.), Borra 1 (0/1, 1 r.). All. Martino.

Arbitri : Paternicò, Valzani e Gonella.

Parziali : 19-27; 47-54; 68-67.

Note . Tiri liberi: Sassari 12/15; Fortitudo 14/22. Percentuali di tiro: Sassari 32/63 (9/25 da tre, ro 9 rd 22); Fortitudo 28/59 (7/24 da tre, ro 11 rd 22).

Sassari. Dalla paura del -12 e di un primo tempo senza difesa, all'esaltazione per la vittoria: 85-79 su una Fortitudo Bologna tosta e pericolosa. Vittoria pesantissima, perché chiude mentalmente anche se non matematicamente il discorso salvezza e conferma la Dinamo al sesto posto.

Dalla difesa è partita la metamorfosi: 54 punti concessi nel primo tempo, appena 25 nel secondo. Coach Bucchi è venuto a capo del dilemma prima con un quintetto coraggioso, che ha allungato la pressione (bravi Devecchi, Treier e Diop) poi ha rimesso Bilan che ha fatto meno chilometri dietro e con Gentile ha ritrovato l'intesa che tanto ha prodotto nelle ultime due stagioni. Il break dal 49-61 del 24' è davvero impressionante: 36-18.

Coach Bucchi

Il tecnico sottolinea: «Abbiamo cambiato ritmo e atteggiamento in difesa nel secondo tempo, altrimenti non ne saremmo venuti fuori». E su Bilan spiega: «Nel primo tempo era troppo generoso e usciva troppo alto in diefsa sul pick and roll, gli ho chiesto di stare più dentro l'area. Chiaro che con Gentile l'intesa sia migliore, ma Robinson è buon giocatore e si sistemeranno le cose».

Cenni di Cronaca

L'equilibrio iniziale è rotto dal 9-0 ospite, grazie alla zona e ai canestri di Charalampopoulos: 13-21 all'8'. Kruslin con le sue triple (4/6 nel primo tempo) confeziona la rimonta: 32-32 al 13'. Con i liberi la Fortitudo resta avanti all'intervallo, nonostante Benzing non possa giocare: 47-54.

Il distacco cresce sino al -12, ma il time out di Bucchi e il pressing lungo rovesciano l'nerzia. Due recuperi con schiacciate di Diop e Bendzius. Il lituano si accende in attacco e sembra accendere anche i compagni. La rimonta porta Gentile al tiro del sorpasso. Il play innesca Bilan che diventa dominante anche a rimbalzo: 82-74 al 37', mentre la Fortitudo Bologna non fa più canestro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata