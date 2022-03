Dinamo, il dono a Sa Carrela 

Un regalo inaspettato e per questo molto gradito dai lussurgesi da parte della Dinamo Basket Sassari. È la maglia dedicata ai carnevali sardi, tra cui la dedica speciale pure a Sa Carrela ‘e nanti, indossata dal quintetto sassarese in occasione della Final Eight di Coppa Italia lo scorso febbraio. Una intuizione del presidente Stefano Sardara per celebrare la forza e il valore dei Carnevali tradizionali sardi, un rapporto inseparabile tra la prima squadra di basket isolano e la cultura e tradizioni dell’Isola.

Un vestito per le grandi occasioni, come già fatto in passato per le sfide della Dinamo in Coppa Italia, 10 partecipazioni incoronate da due vittorie nel 2014 e nel 2015. Una maglia che ha rappresentato il legame con la propria casa, i propri valori, le proprie tradizioni. «Il nostro legame con la Sardegna è indissolubile –precisa il presidente Sardara- e ogni anno vogliamo celebrare le tradizioni dell’isola sulle nostre maglie. Lo staff ha azzeccato quest’anno nel voler puntare su una delle bellezze della nostra terra, ovvero il Carnevale con tutte le sue storie, i suoi valori, le sue usanze. Non è semplicemente una maglia, dietro ci sono anni di storia, non siamo solo mare e basta, siamo molto di più ed è un concetto che portiamo avanti da molto tempo con la Regione».

Il Comune

Apprezzamento da parte della comunità lussurgese, e il sindaco Diego Loi esprime riconoscenza: «Un gradito pensiero dalla squadra della Dinamo, un omaggio alla nostra comunità, al nostro carnevale e alle nostre tradizioni. Grazie». Nonostante la pandemia abbia ridotto le feste di Carnevale in Sardegna la Dinamo con la sua maglia speciale ha riproposto le sue meravigliose rappresentazioni. Non solo Santu Lussurgiu, dedica anche a Oristano, Mamoiada, Bosa, Ottana, Tempio, Fonni, Gavoi, Samugheo, Orotelli, Bonorva, Marrubiu, Oniferi, Benetutti, Cuglieri, Ovodda, ai personaggi e ai tratti distintivi delle rappresentazioni carnevalesche isolane. Un omaggio alla secolare tradizione del carnevale e «a tutte le associazioni che lavorano per tutelare e promuovere al meglio questi riti antichi e ancestrali. Ma anche un segnale preciso di speranza per un prossimo ritorno alla normalità», precisa l’ufficio stampa della Dinamo.