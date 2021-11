Dinamo, i problemi sono tecnici  

Il rapporto tra coach e giocatore sembra irrecuperabile. A meno che non venga data a Clemmons un'ultima chance domenica sul campo della neopromossa Tortona. L'americano è un buon giocatore, ma è più combo-guard che play. Difende benino, è un discreto realizzatore (11 punti di media) ma non riesce a mettere in ritmo i compagni, a velocizzare il gioco. Basti dire che considerando campionato e Champions è il peggiore per plus/minus. Non è neppure leader come lo erano ad esempio Spissu e prima di lui Travis Diener. E non avendo un quintetto di giocatori capaci di vincere sempre l'uno contro uno come quello del triplete 2014/15, l'assenza di un play pesa eccome, nonostante gli sforzi di Gentile e Logan. L'alternativa al cambio di straniero potrebbe essere l'ingaggio di un play italiano, ma le uniche scelte sembrano quelle di Luca Vitali (non sta giocando con Brescia) o magari un'operazione con Ruzzier, chiuso a Bologna da Pajola, Teodosic e Mannion.

Restano i problemi tecnici. Una prima risposta è stata il ritiro in un resort di Sorso. Una seconda l'ha data l'allenatore Demis Cavina contro il Ludwigsburg lasciando in panchina l'americano Anthony Clemmons, che già aveva criticato duramente la settimana scorsa.

Sassari. «Siamo qui per risolvere i problemi, non per banalizzarli»: il presidente Stefano Sardara ha lanciato un segnale importante nel momento più difficile per la Dinamo squadra, non per la Dinamo società, che nonostante lo tsunami del Covid resta solida. E con un futuro sicuro, perché il numero uno ha ribadito che venderà solo se c'è un acquirente serio con progetto serio.

Regia e leader

Verifiche

Da qui alla fine di novembre Sassari deve giocare solo due gare: a Tortona e poi in casa contro Napoli. Quindi ci sarà la pausa per le nazionali. Insomma si può tornare sul mercato senza danneggiare la stagione, anche a costo di giocare un'altra partita, massimo due, con un solo straniero. Tra l'altro il Banco è stato capace di vincere anche contro Pesaro senza Clemmons, andato negli Usa per la nascita dei gemelli.

La vittoria in Champions ha puntellato la panchina di Cavina, ma è chiaro che occorrono almeno due-tre controprove. Non solo come risultati, ma come atteggiamento e rendimento della squadra, che quando non pensa troppo in attacco sembra più efficace. Forse maggiore libertà nei giochi offensivi può essere la via per sgombrare la testa dei giocatori.

