Dinamo, guardati alle spalle 

Dinamo sassari 74

Napoli basket 75

Banco di Sardegna SS : Logan 18 (5/7, 2/9), Kruslin 5 (0/1, 1/8, 3 r.), Gandini ne, Devecchi (1 r.), Treier, Chessa ne, Burnell 2 (1/2, 0/2, 1 r.), Bendzius 17 (3/6, 2/6, 6 r.), Mekowulu 20 (7/12, 1/3, 12 r.), Gentile 4 (2/3, 0/4, 5 r.), Battle 8 (3/7), Diop (5 r.). Allenatore Bucchi.

GeVi Napoli : Zerini 8 (3/5, 9 r.), McDuffie 15 (6/7, 1/2, 3 r.), Pargo 5 (1/2, 1/3, 1 r.), Sauro ne, Velicka 12 (2/4, 1/4, 6 r.), Sinagra ne, Parks 13 (5/9, 1/4, 7 r.), Marini 3 (1/3, 0/1, 2 r.), Uglietti (1 r.), Lombardi 4 (1/2, 2 r.), Rich 15 (4/8, 2/4, 5r.). Allenatore Sacripanti.

Arbitri : Giovannetti, Perciavalle e Bettini.

Parziali : 18-20; 37-43; 54-57

Note : espulso Treier per due antisportivi al 29'13” (52-53). Tiri liberi: Sassari 14/21, Napoli 11/14. Percentuali di tiro: Sassari 27/70 (6/32 da tre, ro 15 rd 21); Napoli 29/58 (6/18 da tre, ro 8 rd 30).

Sassari. « La squadra ha lottato, c'è mancato davvero poco», dice a fine gara il nuovo coach Piero Bucchi. È mancato il canestro finale che poteva dare la vittoria alla Dinamo e salutare festosamente il suo debutto sulla panchina sassarese. Al PalaSerradimigni invece si impone Napoli (74-75 il finale) che ha un'identità più definita nonostante non sia ancora arrivato il sostituto del pivot Elegar, infortunato. Qualcosa di nuovo si è comunque visto. Una grande difesa, coi giocatori biancoblù che hanno finito la partita stremati. Anche perché un infortunio alla spalla ha tolto dai giochi Burnell dopo appena 11 minuti. La quinta sconfitta allontana Sassari dalla Final 8 di Coppa Italia.

La partita

Il nuovo arrivato (o meglio rientrato) Kruslin parte in quintetto insieme a Gentile. La squadra cerca Mekowulu che ritorna quello energetico di inizio stagione. Col sempre pungente Bendzius è anche +8 (15-7) ma i rimbalzi offensivi di Zerini e una fase di trance agonistico dell'alapivot Parks ribaltano l'inerzia: -4 al 14', addirittura -8 al 19' con canestro da otto metri di Pargo. Nel terzo quarto Gentile, Devecchi e Kruslin sono dei mastini in difesa e un lampo di Battle porta al sorpasso: 52-51 al 28'. sassari però ha perso Burnell per infortunio e Treier per doppio antisportivo.

Il finale

La Dinamo lotta, impatta con Logan che con al fianco Gentile può fare la guardia. La gara è bellissima, intensa e anche un pochino confusa (arbitraggio scadente). Tripla di Bendzius in transizione e sorpasso: +1 al 38'. Napoli gioca i mismatch contro Logan. Pareggio. Velicka mette un solo libero per il vantaggio, poi Napoli ha tre falli da spendere senza esaurire il bonus per mangiare secondi all'ultima azione sassarese che nella ultima rimessa riesce a servire solo Mekowulu per una tripla che va sul ferro.

