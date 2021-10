Dinamo fragile A Cavina serve tempo 

Fragilità psicologica o carenze tecniche, o magari entrambe. La Dinamo si interroga su un avvio di stagione non semplice, che l'ha vista perdere nettamente contro le formazioni di buon livello: Brindisi in Supercoppa e campionato, Ludwigsburg e Tenerife in Champions. Il tecnico Demis Cavina ha commentato così il -27 delle Canarie: «Siamo partiti bene poi qualcosa è cambiato nella partita. Abbiamo perso dei tiri aperti e abbiamo perso fiducia permettendo a Tenerife di trovare canestri facili e scappare via».

La sconfitta poteva starci in tutte e quattro le partite, qualche passaggio a vuoto per una fiducia ancora da costruire è comprensibile, lascia perplessi però l'arrendevolezza. Contro il Tenerife nel secondo e terzo quarto la difesa si è fatta trafiggere troppo facilmente, senza trovare contromisure tattiche o variazioni di aggressività. In attacco poi è vero che il Banco sbaglia qualche tiro aperto di troppo, ma vanno ricordati anche i canestri di puro talento di Clemmons, Logan e Battle, ottenuti non di rado alla fine dell'azione dopo aver mosso poco la palla e la difesa avversaria.

Le lacune

La squadra è nuova per due terzi, con un allenatore come Cavina che pratica un gioco assai diverso da quello di Pozzecco. E quindi Gentile, Burnell e Bendzius devono ricalibrarsi, ma anche essere sfruttati sulle proprie sicurezze offensive. Ci vuole tempo per dare omogeneità al gruppo e per rodare i meccanismi. Nondimeno appaiono evidenti alcuni problemi. Il primo è di costruzione: Battle è una guardia che può fare l'ala piccola ma non ha la visione di gioco e il senso del ritmo che necessitano al play, avrebbe bisogno di velocità per esprimersi al meglio, ma questo accade raramente. Clemmons è più combo-guard (capace di ottimi bottini) che play e Gentile è costretto a fare il regista molto più dell'anno scorso, quando era sempre in appoggio a un play puro come Spissu o Katic. Dentro l'area si continua a soffrire, perché Mekowulu è solo, e quando non è al meglio, come domenica e mercoledì per problemi a una caviglia, fatica, anche perché tatticamente deve crescere. Vedasi i tanti canestri presi dai lunghi spagnoli col pick and roll. Borra ha la stazza ma non l'esperienza di serie A e Champions per combattere alla pari senza caricarsi di falli. Nulla ha fatto trapelare la società sul rientro di Ousmane Diop, che serve come il pane ma non è che d'improvviso risolva tutti i guai. Lacune che si possono mascherare contro formazioni modeste, ma non contro squadre ben strutturate.