Dinamo fatta, ma se spissu... 

Sassari. Dopo l'Olimpiade di Tokyo Marco Spissu rientrerà alla Dinamo o farà rotta per Malaga? Il giallo dell'estate tiene in ansia la Dinamo e i suoi tifosi. Il tecnico degli Andalusi vuole il play sassarese. Minispi ha fatto capire che gli piacerebbe “uscire dalla confort zone” per provare un'esperienza all'estero. Non c'è ancora un'offerta ufficiale del Malaga, che sta rinnovando i vertici dirigenziali. L'offerta riguarda soprattutto il buy-out da versare al club del presidente Sardara (tra i 100 e 125 mila euro) dato che Spissu ha ancora un anno di contratto. Il sodalizio biancoblù non mette veti a nessuno, ma vuole evitare quanto accaduto con Achille Polonara che nel 2019 firmò per il Baskonia di Vitoria il 28 agosto, dopo che la squadra era stata completata ed era anche iniziata la preparazione. Chissà se ci sarà una risposta definitiva questa settimana, prima che inizi l'Olimpiade di Tokyo, che vedrà Spissu e gli azzurri giocare domenica prossima contro la Germania.

Piano B

Se il play resta a Sassari, si conferma la formula con 5 stranieri e lo staff tecnico può già impostare tecnicamente e tatticamente molti aspetti per la stagione che è alle porte. Se invece si resta nel limbo è un problema, anche perché si parla del ruolo più condizionante per una squadra: quello del play puro titolare. Sembra che il Banco abbia iniziato già a sondare il mercato per non farsi trovare impreparato. Non esiste un italiano di uguale valore tra i giocatori liberi, quindi per sostituire l'eventuale partenza di Spissu (che comunque il sito ufficiale della Dinamo mette nel roster 2021/22) si può andare solo sul mercato straniero, passando al 6+6. Se poi si vada alla ricerca di un play puro o di una combo, dipende solo dalle idee del nuovo coach Cavina.

Quando rientra Diop?

L'operazione sarebbe meno complessa se non ci fosse un'altra piccola preoccupazione: quella sul ritorno in attività del lungo Ousmane Diop, che dopo i due anni di Torino in A2 è rientrato dal prestito con la prospettiva di giocare almeno 10-15 minuti partendo dalla panchina. Il senegalese con passaporto italiano deve recuperare dal problema alla cartilagine di un ginocchio. La Dinamo può anche pensare di farne a meno per la Supercoppa Italiana (si parte il 4 settembre) ma andare oltre settembre è un rischio: il 26 dovrebbe iniziare il campionato di serie A, il 5 o 6 ottobre c'è il via alla regular season della Champions. Giocare col solo Mekowulu come centro più Gandini da cambio significa andare in sofferenza con tutte le avversarie o quasi. Ecco perché anche in questo caso c'è un piano B e il gm Pasquini sonda il mercato dei lunghi italiani da prendere a gettone. Qualora invece arrivasse la certezza ella permanenza del play Spissu, allora si potrebbe anche pensare ad un pivot o un'alapivot straniera.

I tornei

in massima serie per Sassari. Quello del 2021/22 sarà il dodicesimo Rispetto alla prima stagione sono rimaste solo altre sei formazioni.