Dinamo, Eurocup in vista  

Un tesoretto di 18 punti da proteggere per entrare nel girone G della Eurocup femminile. Stasera in Lussemburgo alle 19 la Dinamo affronta il Grengewald per la gara di ritorno del turno eliminatorio. All'andata la squadra sassarese si è imposta 86-67, quindi se perde con uno scarto dai 17 punti in giù passa il turno. Nel gruppo G sono state inserite già le spagnole del Tenerife, le svizzere del Friburgo e sono arrivate le francesi del Bourges, che hanno perso contro Schio lo spareggio per l'Euroleague.

La squadra

Il coach Antonello Restivo avrà la stessa squadra, perché la lunga slovena Tina Trebec non ha ancora recuperato appieno dai problemi fisici e la lunga americana Jessica Shepard, attesa tra qualche giorno dato che le Minnesota Lynx sono state eliminate dai quarti playoff della Wnba. E questo porterà le lussemburghesi a insistere sui palloni dentro l'area per il pivot Mathias, mentre in difesa il Grengewald cercherà di preparare qualche trappola per limitare la yankee Maggie Lucas che ha firmato 38 punti nel match del PalaSerradimigni, addirittura 21 già a metà gara.

Traguardo storico

Il tecnico della formazione sassarese: «Siamo tutti focalizzati per centrare questo ambizioso obiettivo, questo traguardo storico. Non dobbiamo pensare alla gara di andata, in casa abbiamo fatto una grande partita l’abbiamo controllata per tutti i 40 minuti, siamo stati bravi a dare dei parziali positivi in alcuni momenti, ma questa volta sarà diverso. Dobbiamo cercare di essere più aggressivi, perché lì possiamo fare la differenza. La chiave sarà la gestione del ritmo e la mentalità».