Dinamo, effetto Robinson 

sassari. L'attacco vola: da 75 punti a 90 di media. La Dinamo con Bucchi in panchina e Robinson in regia segna molto di più. Nella maggiore efficacia dell'attacco ci sono diversi fattori. L'americano Robinson segna 7,6 punti in più di Clemmons, ma soprattutto sforna 6 assist in più del predecessore che si traducono in più canestri per i compagni di squadra. La miglior fluidità di gioco, dovuta non solo a Robinson ma anche a una circolazione di palla più efficace e a miglior movimento senza palla, ha prodotto pure una maggiore precisione nel tiro da due. Prima il Banco faticava a superare il 50% nei tiri da due punti, adesso è già andato tre volte oltre il 60% e due oltre il 55%. Che significa ottima selezione di tiri e capacità di leggere meglio la difesa avversaria.

Anche a rimbalzo la situazione è migliorata: la Dinamo ne cattura tre in più. Invece la difesa incassa 85,6 punti rispetto agli 81,5 della gestione Cavina. Attenzione però: prima il saldo era -6,5 punti per gara, ora è quasi +5, anche se il +27 contro Brindisi ha “dopato” un po’ le cifre.

Classifica

La Dinamo è ottava, con 6 punti di vantaggio sulle ultime due, Cremona e Fortitudo Bologna. Il quinto posto è distante appena 2 punti e sono raggiungibili sia Trento (battuta all'andata di 8 punti) sia Tortona (sconfitta di 6 punti). Evitare la settima e ottava posizione nei playoff scudetto, significa evitare Milano e Virtus Bologna. Dal sesto posto al terzo sono collocazioni che danno più possibilità di approdare alle semifinali. Sarà fondamentale la prossima gara a Trieste.