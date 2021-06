Dinamo, ecco le strategie 

Sassari. Si apre la settimana delle scelte per la Dinamo di Stefano Sardara, presidente in scadenza, che ha annunciato l'uscita di scena alla fine della stagione 2021/22. Verranno annunciati i primi colpi di mercato.

La situazione del reparto alipivot e centri sembra definita. Il classe ‘95 nigeriano Christian Mekowulu, 205 cm di altezza, prenderà il posto del croato Miro Bilan. A Treviso Mekowulu ha prodotto 13 punti e 6,5 rimbalzi. Verticalità, rapidità e intimidazione per una squadra che il nuovo coach (Demis Cavina, salvo clamorose sorprese) baserà su altre caratteristiche. Il cambio di Mekowulu sarà Ousmane Diop, classe 2000, 17 punti e 8 rimbalzi in A2. Se la Dinamo riesce a trattenere il lituano Eimantas Bendzius, un'ala tiratrice capace anche di avvicinarsi a canestro, ma non certo un giocatore che può fare il “5”, dovrà per forza di cose avere un terzo lungo e potrebbe essere ancora Luca Gandini.

L'ala Kaspar Treier si muoverà ancora nei due ruoli di ala piccola e ala grande. Se va via l'ala Jason Burnell (ultima offerta di conferma questa settimana) la squadra sassarese dovrà prendere un giocatore con caratteristiche simili, vale a dire buona stazza, forte nell'attaccare il ferro e buon rimbalzista. Al tiro da fuori potrebbe pensarci il croato Filip Kruslin che ha discrete possibilità di conferma. Più il capitano Jack Devecchi che dopo l'operazione a un ginocchio inizierà la preparazione con la squadra.

I “piccoli”

Più complesso il discorso legato a play e guardia. Unica certezza Stefano Gentile, ancora sotto contratto, in grado di ricoprire tre ruoli. Resta in piedi il rumor su un ritorno della guardia David Logan, 17 punti col 40% nelle triple a Treviso. Il fulcro è però Marco Spissu: se il play resta allora occorre un cambio di buona taglia fisica. Potrebbe andare bene Vasa Pusica (195cm) se ha recuperato appieno dall'operazione a un ginocchio, altrimenti si andrà su un altro straniero. Se Spissu viene chiamato da un club di Eurolega o alta EuroCup disposto a pagare il buy out (il sassarese ha ancora un anno di contratto) allora il titolare sarà un play americano, con più fisico, adatto a giocare assieme a Logan. E il cambio potrebbe arrivare da Torino: Alessandro Cappelletti, 11 punti e 5 assist.

Torino

La formazione allenata da Cavina ha sprecato il match point per la promozione: il Tortona ha vinto 78-77 nonostante un Diop da 14 punti e 13 rimbalzi. Tutto rimandato alla quinta e decisiva gara. Se Torino sale in A Sardara deve vendere le sue quote, altrimenti può tenere ancora la A2.

