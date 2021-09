Dinamo : Orazzo 6, Dell'Olio 5, Moroni 10, Arioli 5, Patanè, Mitre- va 2, Kozhobashiovska, Lucas 28, Pertile 5 Fara ne. All. Restivo.

Grengewald : Joy Baum, L. Hetting 9, Jil Baum Brown 22, Irthum 2, J. Schreiner 3, Hetto 5, Rollman ne, Schmitz ne, Mathias 15, T. Hetting 5, Wolf, L. Schreiner. All. Paar.

GRENGEWALD 61

DINAMO SASSARI 61

Arbitri : Oliot (Fra), Van Looy (Bel) e Matuszewska (Pol).

Parziali : 9-11; 23-24; 45-46.

Note . Tiri liberi: Grengewald 9/16; Sassari 17/19. Percentuali di tiro: Grengewald 23/77 (6/27 da tre, ro 22 rd 36); Sassari 20/62 (4/27 da tre, ro 8 rd 35).

Il pareggio in Lussemburgo col Grengewald per 61-61 vale il passaggio del turno eliminatorio. Grazie al successo (85-67) al PalaSerradimigni la Dinamo vola alla fase a gironi della Eurocup targata Fiba. Risultato storico per il basket sardo femminile. Dal 13 ottobre scatta il mini girone con Tenerife (Spagna), Friburgo (Svizzera) e Bourges (Francia).

Successo corale quello della squadra di Antonello Restivo, perché dietro i 28 punti dell'americana Lucas (ma solo 9/29 al tiro) c'è anche il lavoro difensivo del gruppo e le fiammate in attacco di Moroni e Pertile, ma anche i liberi di Orazzo e Arioli.

Cenni di cronaca

Una gara decisa e una qualificazione messa al sicuro già con un ottimo primo quarto in difesa. Dell'Olio è stata eccellente nell'impedire alla lunga Mathias di ricevere palla. La Dinamo è andata subito avanti di 5 punti (5-10 al 7') con Lucas a fiirmare 8 punti. Le lussemburghesi sono cresciute in difesa e con la canadese Brown hanno raggiunto e sorpassato al 16': 19-15. A sbloccare l'attacco sassarese (Lucas molto imprecisa) ci hanno pensato Pertile con una tripla e poi Moroni con 4 punti di fila per il nuovo vantaggio al riposo: 23-24.

Al rientro le lussemburghesi provano a dare la svolta con Mathias e soprattutto Brown, dimezzando il -18 dell'andata: 35-26 al 25'. Lucas ricuce e sorpassa, la zona dell'ultimo quarto tiene e nonostante qualche rimbalzo offensivo concesso al Grengewald (però mancavano a Sassari le lunghe Trebec e Shepard) la Dinamo tiene e firma l'impresa.

