Dinamo, è stata un’illusione 

Olimpia Milano 91

Dinamo Sassari 82

Armani Exchange MI : Melli 8 3/5, 0/1, 5 r.), Grant (0/1, 0/1, 1 r.), Rodriguez 19 (4/5, 3/4, 3 r.), Ricci 3 (0/1, 1/2, 4 r.), Biligha 4 (1/1), Hall 17 (1/3, 3/6, 1 r.), Baldasso 6 (1/1 da tre), Shields 16 (8/13, 0/2, 5 r.), Alviti ne, Hines 9 (5/7, 7 r.), Bentil 4 (1/3, 0/2, 5 r.), Datome 5 (2/6, 0/3, 2 r.). All. Messina.

Banco di Sardegna SS : Pitirra ne, Bilan 17 (5/11, 13 r.), Logan 14 (4/6, 2/8, 2 r.), Robinson 5 (1/5, 1/4, 2 r.), Kruslin 10 (2/5, 2/4, 1 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier, Burnell 5 (2/3, 2 r.), Bendzius 23 (4/7, 4/8, 9 r.), Gentile 4 (0/1, 0/2, 2 r.), Diop 4 (2/2, 2 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Paternicò, Rossi e Borgioni.

Parziali : 22-18; 41-49; 68-69

Note . Tiri liberi: Milano 18/20; Sassari 15/18. Percentuali di tiro: Milano 32/67 (8/22 da tre, ro 13 rd 25); 29/65 (9/25 da tre, ro 12 rd 23).

Grande ma non sino alla fine. La Dinamo gioca forse meglio, però Milano vince ancora negli ultimi due minuti (91-82) col talento individuale di Shields e Rodriguez. Il 2-0 significa che domani al PalaSerradimigni può essere l'ultima se l'Armani vince, ma col supporto del pubblico Sassari vuole vincere e portare almeno alla quarta partita la serie di semifinale. L'importante è trasformare delusione e rabbia in energia.

Si può anche recriminare su alcuni errori dei biancoblù, ma la realtà è che Milano ha undici giocatori da ruotare per avere sempre forze fresche in campo e che al Forum nessuna squadra italiana ha vinto in questa stagione.

Bucchi-flash

«Complimenti a Milano, ci vediamo a Sassari” è stato il rapidissimo commento di un Piero Bucchi abbastanza arrabbiato, per come è andata a finire una partita che la Dinamo avrebbe potuto vincere con un pizzico di attenzione in più, anche se la fisicità messa dall'Olimpia nell'ultimo quarto, con Hines e Melli insieme è stata davvero da Eurolega e l'arbitraggio ha tollerato molto contatti e spinte, laddove nel primo tempo aveva fischiato moltissimo: 17 a 5 i liberi a favore dei padroni di casa.

Cenni di cronaca

Subito 7-0 per l'Armani, ma Bilan, Robinson e Bendzius fanno riemergere Sassari: 15-18 al 9'. Milano si regge sulla lunetta (30-22 al 14'). Logan in tre minuti fa fuoco e fiamme:10 punti. In scia Kruslin. I biancoblù corrono: parziale di 13-2 e Banco a +8. Al rientro si sblocca Milano dall'arco (1/8 nel primo tempo) e recupera. Sorpasso firmato dall'olbiese Datome (62-61) e controsorpasso di Bendzius e Bilan. Ultimo quarto durissimo, Milano a +7, Sassari recupera (80-79 al 37') ma non ha più bombe e nel finale Shields brucia due volte Kruslin e poi da otto metri Rodriguez la chiude.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata