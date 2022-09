Dinamo, è ora di iniziare 

Il Banco di Sardegna ha vinto il Torneo di Cagliari (sconfitte Panathinaikos e Milano) e quello francese (battute Gravelines e Paris) nonostante fosse col roster dimezzato. Esordio stagionale per il play Robinson e l'ala Jones, che sono rimasti fermi per infortunio e hanno a ripreso ad allenarsi col gruppo solo qualche giorno fa. Saranno assenti naturalmente Devecchi e Treier per infortunio.

La Final Four è a Brescia. Mercoledì alle 18 la squadra sassarese affronta Tortona, che dopo il quarto posto da matricola della stagione passata vuole confermarsi ad alto livello. «Abbiamo cercato di alzare il potenziale fisico e atletico», ha detto coach Ramondino che ha dovuto fare il pre-campionato senza lo yankee Macura ma è stato capace di battere Virtus Bologna 83-76 e Brescia 88-70, mentre contro Venezia ha perso qualche giorno fa solo al fotofinish: 78-79 con tap-in di Watt. E già questo dice molto sulla pericolosità di un gruppo che ha mandato in doppia cifra tanti giocatori: il play-guardia Christon, le guardie Harper e Filloy, l'ala Daum e il centro Cain, senza dimenticare il play Candi, l'ala Severini e il pivot Radosevic.

Sassari. Tortona mercoledì in semifinale della Supercoppa, Varese domenica per la prima di campionato e mercoledì 5 ottobre l'Unicaja Malaga al PalaSerradimigni per la Champions. La preparazione e i tornei amichevoli sono finiti. Nel giro di otto giorni la Dinamo sarà impegnata in tutte e tre le competizioni.

Supercoppa

Serie A e Champions

Il tredicesimo campionato inizia a Varese, contro una formazione tra seconda e terza fascia, di quelle che puntano al massimo al settimo-ottavo posto. Durissimo invece l'inizio del girone G di Champions, perché l'avversaria è l'Unicaja Malaga che nelle eliminatorie ha schiacciato gli olandesi del Den Bosh per 114-58 e poi ha superato agevolmente gli slovacchi del Patriot Levice 91-73. E siccome del gruppo a quattro fanno parte anche Digione (negli ultimi anni sempre tra i primi cinque in Francia) e Paok Salonicco, appare chiaro come già il primo match abbia peso specifico rilevante per superare il turno, che promuove la prima ai playoff, mentre le seconde di ogni girone affronteranno le terze di un altro girone.

