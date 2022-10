Dinamo, è la strada giusta 

La partenza non è stata così sprint come nei programmi a causa degli infortuni, ma si vede la differenza rispetto alla stagione passata. La Dinamo ha un'identità di gioco abbastanza definita, merito anche della conferma dell'allenatore Bucchi e di nove dodicesimi dell'organico del girone di ritorno. Dei tre stranieri nuovi, il centro Onuaku è già un punto di riferimento, come non riuscì ad esserlo Mekowulu, ma è evidente che siamo su ben altro livello, tanto che l'americano è riuscito a colmare la lacuna lasciata da Miro Bilan. E non era semplice.

Nel confronto Battle-Jones è da preferire il secondo, perché Jones – frenato da un infortunio a inizio preparazione – sta crescendo come apporto col migliorare della condizione fisica. Al contrario il giovane Battle era stato coinvolto nell'involuzione della squadra nonostante le confortanti prestazioni del girone di Supercoppa e delle prime tre giornate.

Il vero Dowe

Il confronto Logan-Dowe vede invece in vantaggio il “Professore” ma a parte la differenza di classe, pesa il ruolo differente: a Logan si chiedeva di dare la scossa in attacco come guardia partendo dalla panchina e lo ha fatto spesso molto bene; Dowe invece è stato preso come alternativa a Robinson in regia, per la capacità di giocare anche da guardia e mettere più fisicità in difesa e a rimbalzo. Come play è ancora discontinuo anche perché è una combo-guard, ma col rientro di Gentile e quello imminente di Chessa non c’è da preoccuparsi, invece in attacco ha bisogno di ritrovare precisione perché finora ha avuto il 37% da due e il 20% da tre.