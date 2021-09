Dinamo, è già campionato 

Il coach Cavina ha dichiarato: «Ora dobbiamo resettare e capire, rivedendo gli errori, cosa potevamo fare: sappiamo che è importante trovare una sostanza diversa sotto canestro e a rimbalzo». Va detto che il tecnico biancoblù è stato anche poco fortunato, perché gli acciacchi di Borra hanno costretto a schierare quasi sempre Treier da centro, anche se il suo ruolo naturale è quello di “4”. Ma sia con Treier, sia con Burnell avvicinato a canestro, è sempre un quintetto senza pivot. Anche perché Bendzius è un’ala, non un giocatore alla Rashawn Thomas o alla Dwayne Evans, che per fisico e mentalità sapevano farsi rispettare anche in difesa nell'area colorata.

Sassari. E se l’assenza del lungo Diop per un altro mese fosse una lacuna troppo penalizzante? La domanda se la pongono in queste ore lo staff tecnico e la dirigenza della Dinamo. Le cinque gare della Supercoppa hanno evidenziato che dentro l’area la squadra soffre troppo quando esce il centro Mekowulu, persino quando il nigeriano non è in grande giornata, come contro Brindisi, dove ha subito l’omologo Nick Perkins.

Dimenticare Brindisi

Ai rimbalzi contribuiscono pure ali e guardie, ma l'impatto fisico dentro l'area si può avere solo con giocatori di certa stazza e predisposizione. Se Ousmane Diop resterà fuori anche tutto il mese di ottobre, diventa dura sotto canestro e quindi più in generale, perché da qui alla fine del prossimo mese si giocheranno sei partite di campionato e tre (sulle sei della prima fase) di Champions. Una fetta importante di stagione che pesa sia sull'accesso alla Final 8 di Coppa Italia (vale la classifica al termine del girone d'andata) sia sull'ingresso ai playoff nella coppa europea.

La prima in casa

Mentre stasera si affrontano in semifinale Milano-Brindisi e Virtus Bologna-Venezia, la formazione di Cavina pensa al campionato. Si parte domenica con un match casalingo: arriva Pesaro, maltrattata da Venezia nei quarti della Supercoppa: 83-51 il finale. Avversaria tutto sommato comoda, ma attenzione perché proprio dentro l'area Pesaro ha discreta stazza con il centro Tyrique Jones, il 214cm Camara (11 rimbalzi per il ventenne in Supercoppa), l'ala Zanotti e il brasiliano Demetrio.

Prometey nel girone

Completato il girone A di Champions nel quale è stata inserita Sassari insieme a Tenerife (Spagna) e Ludwigsburg (Germania). La squadra ucraina del Prometey ha vinto le tre partite di qualificazione giocate a Sofia, in Bulgaria: prima ha surclassato i bulgari del Levski 96-56, poi ha regolato i ceki dell'Opava per 100-78 con 33 punti dell'ex Brindisi Harrison e infine nella finale spareggio ha vinto 67-65 contro il Parma Parimatch, formazione russa. Ancora in evidenza Harrison che ha firmato 20 punti. La massima coppa europea Fiba inizia il 5 ottobre con la trasferta tedesca sul campo del Ludwigsburg. Seguirà il 13 il viaggio in Spagna per affrontare il Tenerife e quindi il 27 debutto europeo stagionale al PalaSerradimigni contro il Prometey.

Passano solo le prime due, quindi occorrono 4 successi o tre vittorie ma con differenze canestri positive.

