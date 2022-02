Dinamo, è già addio alla Coppa 

olimpia milano 88

dinamo sassari 68

AX Armani Exchange MI : Melli 4 (2/3, 0/2 da tre, 6 r.), Rodriguez 5 (1/3, 1/5, 2 r.), Ricci 10 (2/4, 2/3, 6 r.), Biligha 2 (1/1, 4 r.), Hall 6 (0/2, 1/6, 2 r.), Delaney 24 (3/6, 4/6, 5 r.), Baldasso (1 r.), Daniels 12 (0/1, 4/6), Alviti 9 (2/3, 1/3, 3 r.), Hines 6 (3/4, 4 r.), Bentil 4 (2/6, 0/2, 3 r.), Datome 5 (1/1, 1/2, 1 r,). All. Messina.

Banco di Sardegna SS : Logan 19 (3/8, 3/4, 7 r.). Robinson 9 (0/1, 3/4, 1 r.), Kruslin 4 (0/1, 1/3, 2 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 11 (1/2, 3/8, 6 r.), Chessa ne, Burnell 4 (2/6, 0/2, 6 r.), Mekowulu 12 (5/10, 5 r.), Gentile 3 (1/3, 0/3, 4 r.), Diop 6 (3/4, 2 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Mazzoni, Giovannetti e Bartoli.

Parziali : 27-18; 42-37; 65-46.

Note . Tiri liberi: Milano 12/16; Sassari 8/12. Percentuali di tiro: Milano 31/69 (14/35 da tre, ro 11 rd 28); Sassari 25/59 (10/24 da tre, ro 10 rd 26).

Nessuna sorpresa questa volta. La Dinamo ha energie solo per un tempo, dove contrasta la capolista (-5 al riposo) ma poi viene stritolata da una difesa da Eurolega. La gara si decide nei primi sette minuti del terzo quarto: un solo canestro e Milano a +18. L'Armani conquista la vittoria numero 100 in Coppa Italia (88-68 il finale) eliminando dalla competizione una Sassari qualificatasi alla Final 8 con un pizzico di buona sorte che però ha pagato carissima visto il Covid che ha costretto la squadra a una sosta di otto giorni e l'ha privata del suo migliore tiratore, Bendzius, non schierato perché ancora positivo.

Pazienza, certo è che il coach Bucchi ha proposto una squadra con personalità e qualche idea (zona 3-2 che andava in match up) ma inevitabilmente senza quella condizione fisica mostrata prima dello stop. Un ottimo Treier almeno per un tempo (per lui quintetto base), un ottimo Logan nel secondo. Mlano chiuso l'area da subito con Melli e Hines, maestri della difesa, provocando tanti palloni persi (15 a fronte di soli 3 recuperati) e vanificando il buon lavoro fatto a rimbalzo anche da Mekowulu e concedendo troppi tiri in più al team di Messina e Pozzecco.

La cronaca

L'avvio perfetto di Milano con 6/6 al tiro (e quattro sono bombe) sembra decidere la gara: 18-6 al 4'. Il time out ridà fiducia in difesa (ogni tanto anche zona), un ottimo Treier e Robinson (pur debilitato dal Covid) con le triple dimezzano il distacco (18-12) ma le difficoltà dentro l'area e qualche palla persa costano care, l'Armani ritorna su.

Punteggio a elastico nel secondo quarto: Sassari va a -6 con entratona di Trier, finisce a -13 dopo la tripla di Delaney, ma chiude il primo tempo a -5 con Burnell e Mekowulu che si fanno sentire nel pitturato e Kruslin che sfrutta bene l'ultima azione con canestro da tre, 42-37. Al rientro in campo Milano è da Eurolega: 15-2 in 7’ e partita chiusa, Nell'ultima frazione Logan può solo impedire che il divario si allarghi, molti compagni sono in riserva e un rientro è impossibile visto che Milano ruota 12 giocatori.

