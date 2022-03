Dinamo, due punti pesanti 

Sassari. Dici trasferta a Reggio e il pensiero va automaticamente alla gara decisiva per lo scudetto del 2015. E se qualcuno obietta che ormai sono passati otto anni, basta dire che il leader dei reggiani è oggi, forse più di ieri il play Andrea Cinciarini. Domani alle 18 Reggio Emilia e Sassari si affrontano in un match pesante in chiave playoff. I padroni di casa sono quarti a 22 punti insieme a Tortona, con due lunghezze di vantaggio sul Banco di Sardegna che però ha vinto all'andata 96-93 e deve recuperare una partita, contro la Virtus Bologna. Concedere il bis significa per la Dinamo mettere una piccola ipoteca almeno sul quinto posto e compensare lo 0-2 col Tortona. Il coach Piero Bucchi presenta il match: «Affrontiamo una squadra tosta che ha grande fiducia dopo aver conquistato la Europe Cup, ma anche noi abbiamo preso fiducia dal lavoro settimanale».

Inserimento di Bilan

Il tecnico biancoblù ha ricordato che questa è stata la prima settimana di allenamento col rientrante Miro Bilan. «È stato chiaro come domenica abbiamo cercato di adattarci e lui a noi, ma involontariamente ci siamo incartati e siamo tornati al quintetto con Diop per riproporre quanto costruito in tre mesi. Ma stiamo parlando di un giocatore e una persona eccellente, sono ben felice di avere pagato lo scotto contro Tortona perché quello che Bilan ci potrà dare in futuro è molto più di quello che ci poteva dare nella prima partita dopo un allenamento». Coach Bucchi è fiducioso: «In questa settimana siamo andati oltre il discorso di chi conosceva già Bilan e chi no, il suo inserimento è buono e abbiamo trovato equilibri giusti, che vanno verificati in partita naturalmente, ma sono molto più rasserenato».

L'avversaria

Difesa attenta (la terza del campionato con neppure 79 punti subiti) e buona distribuzione delle responsabilità offensive. Reggio Emilia ha dovuto accorciare le rotazioni per gli infortuni del lungo Diouf e del play-guardia Leo Candi. Tutto da gustare il duello tra i due migliori play del campionato: Cinciarini viaggia a 10 assist di media e ha appena pareggiato il record di Vitali con 18 passaggi smarcanti, due in più di quelli di Robinson. Su Cinciarini potrebbe anche andare Kruslin, diventato il difensore numero uno nel quintetto base. Sotto canestro c'è l'atletismo di Hopkins (13,4 punti e 7,6 rimbalzi di media) e come alternativa l'ex Cagliari Justin Johnson (8 punti e 6 rimbalzi). Il cecchino è l'ala lituana Olasevicius con 17 punti col 38,5% da tre.