Dinamo, dubbio Palasport 

Arrivano gli stranieri, ma non tutti. Da domani dovrebbe aggiungersi al gruppo degli italiani anche la guardia David Logan, mentre le ali Eimantas Bendnzius e Christian Mekowulu sono già a Sassari e hanno sostenuto le visite mediche. Per avere la squadra al completo il coach Demis Cavina dovrà attendere qualche giorno dopo Ferragosto. Devono raggiungere l'isola la guardia Troy Battle e il play Anthony Clemmons. L'ala Jason Burnell è intanto a Las Vegas per la Summer League ma finora è rimasto in panchina sia contro i Miami Heats sia contro i Boston Celtics. Insomma, il nuovo allenatore biancoblù avrà solo due settimane per lavorare al completo prima dell'apertura della stagione, il 4 settembre contro Cremona per la Supercoppa Italiana.

Dubbi sul Palazzetto

Pre-campionato davvero singolare quello del Banco di Sardegna che non potendo usufruire dopo ben nove anni della abituale struttura del Geovillage di Olbia (al centro di una delicata vicenda giudiziaria) si allena in un PalaSerradimigni che dentro è funzionante, spogliatoi compresi, ma fuori è un cantiere abbandonato. Recinzioni, calcinacci, lavori lasciati a metà dall'impresa Ser.Co.Ge. che ha dovuto interrompere dal 1° giugno l'imponente azione di restyling e ampliamento della struttura (10 milioni di finanziamento europeo e regionale) in seguito all'interdittiva antimafia della Procura di Napoli. Il Consorzio Integra ha individuato una nuova impresa per proseguire i lavori (la romana Kratos) ma ancora tutto è fermo. Il Governo ha aperto i palazzetti al 35% della capienza. Con quella attuale significa far entrare circa 1.500 tifosi. Mancano solo tre settimane al primo impegno ufficiale, il match casalingo del 4 settembre di Supercoppa contro Cremona, e appare problematico riuscire a mettere in sicurezza parte degli ingressi per garantire l'afflusso del pubblico. Da ricordare che il 14 è in programma l'altra gara interna, con Varese, mentre il campionato inizierà il 26 settembre, sempre al PalaSerradimigni, contro Pesaro. Dopo un anno e mezzo senza incassi sarebbe dannoso non poter far entrare i 1.500 tifosi previsti. E il 2 o 3 ottobre parte anche la massima serie femminile, con la Dinamo impegnata contro il Limonta Costa Masnaga. Con oltre due mesi e mezzo di ritardi accumulati, si rischia di posticipare anche i tempi della seconda fase dei lavori che prevede l'ampliamento a 6.000 posti che può portare a un aumento del 33% degli introiti per la squadra maschile, dato che Sassari ha sempre viaggiato oltre il 90% delle possibilità di capienza del palasport.

