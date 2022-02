Dinamo, doppio assalto 

Sassari. Scatta l’operazione playoff scudetto per le due Dinamo. Contro le terze forze dei due massimi campionati di basket: Trieste (Serie A) e Virtus Bologna (A1 femminile). Curioso fine settimana per le due squadre sassaresi, rilanciate dalle ultime vittorie.

Il coach Piero Bucchi definisce Trieste«una delle rivelazioni del campionato». Trieste è attualmente terza dopo il successo nel recupero di Treviso giocato giovedì. Sembra non avere risentito del rientro in Argentina del play Fernandez, ex di Sassari. L'altro ex è l'allenatore, Franco Ciani, che ha guidato il ritorno della Dinamo in A2 nel 2003. All'andata è passata facilmente al PalaSerradimigni: 83-74. Uno scarto rimediabile se si pensa che nella terza frazione la squadra sassarese era addirittura a -30. Vincere significa andare sull'1-1 prezioso in caso di classifica avulsa, ribaltare il -9 sarebbe ancora più importante. Bucchi avverte: «Stiamo finalmente alleggerendo la testa della squadra, non mettiamo pressioni. Se poi accadrà come contro Brindisi che nel finale possiamo pensare alla differenza canestri, lo faremo».

L'avversaria

Trieste è la formazione che segna meno in serie A: appena 77 punti a partita, però tiene le antagoniste sotto i 79 punti. Meglio fanno solo Milano e Brescia. Coach Bucchi aggiunge: «È squadra ben costruita, che difende bene non solo come sistema ma sa anche usare i gomiti. Ha anche giocatori che fanno canestro, ad esempio Cavaliero ha sempre fatto male alle mie squadre. Ci aspetta una battaglia che dobbiamo combattere con la massima determinazione e la fiducia nel lavoro che stiamo facendo». I tre giocatori più pericolosi in attacco sono la guardia Banks che realizza 15 punti col 55% da due, il 39% da tre e dà anche 4 assist, il centro argentino Delia che ha 12 punti col 61% da due e 6 rimbalzi e il play Davis 11 punti e quasi 4 assist.

Oggi le Women