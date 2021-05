Dinamo, così però fa malissimo 

Reyer Venezia 93

Dinamo Sassari 91

Umana Reyer Venezia : Casarin (1 r.), Stone 16 (2/2, 4/7, 6 r.), Tonut (15 (4/5, 2/7, 7 r.), Daye 20 (2/4, 3/7, 5 r.), De Nicolao 5 (1/1, 1/4, 2 r.), Campogrande ne, Vidmar 6 (3/3, 1 r.), Chappell 4 (2/3, '/2, 5 r.). Mazzola 3 (1/4 da tre, 2 r.), Cerella 10 (2/3, 2/4, 3 r.), Watt 5 (2/4, 2 r.), Jerrells 9 (1/1, 0/5, 2 r.). All. De Raffaele.

Banco di Sardegna SS : Spissu 7 (1/1, 0/4, 5 r.), Bilan 26 (10/13, 0/1, 3 r.), Treier, Chessa ne, Kruslin 15 (0/1, 4/4, 2 r.), Happ 7 (1/3, 3 r.), Katic 7 (2/3, 1/1), Re ne, Burnell 6 (0/2, 1/3, 8 r.), Bendzius 16 (2/7, 2/3, 6/7), Gandini ne, Gentile 7 (2/5, 1/2, 1 r.). All. Pozzecco.

Arbitri : Mazzoni, Bartoli e Borgioni.

Parziali : 24-23; 36-49; 63-77.

Quarti stregati come quelli con Cantù del 2012/13. La Dinamo domina sino al 30' (va anche a +19) poi si fa rimontare ancora una volta e sorpassare in volata da una tripla di Tonut. Finisce 93-91 e Venezia va in semifinale contro Milano. Tanti rimpianti per avere perso tre partite al Taliercio nella stessa maniera: giocando meglio, andando in vantaggio e poi subendo il recupero della Reyer per incassare una sconfitta in volata. Potrebbe essere stata l'ultima partita di Gianmarco Pozzecco a Sassari. Il tecnico biancoblù ha detto: «Mi dispiace per i ragazzi, abbiamo giocato la miglior pallacanestro vista in questo campionato, con grande spirito di squadra».

Cronaca

Molto equilibrio nel primo quarto, dove Venezia parte con Daye e Vidmar. Nel secondo il Banco difende bene, ma soprattutto mostra grande equilibrio e varietà in attacco. I biancoblù con coralità allungano sino al +13 dell'intervallo. Basket bellissimo quello espresso anche nel terzo quarto, quando il vantaggio arriva sino a +19. Nel finale di frazione però un paio di ingenuità provocano la scintilla che accende Venezia. De Raffaele rinuncia ai pivot, mette tre piccoli in campo e con Stone a fare da lungo fa inceppare l'attacco sassarese. È ancora +10 al 36' ma non basta. Chappell e De Nicolao risorgono e la gara si riapre. Tonut infila la tripla del sorpasso a 23" e il Banco di Sardegna gioca male l'ultima palla. La beffa è compiuta. Addio playoff.

