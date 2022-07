Dinamo, così nella tredicesima  

Come nella stagione passata il calendario è asimmetrico, quindi l'ordine delle avversarie cambia al giro di boa. Esempio: la prima d'andata è a Varese, la prima di ritorno (22 gennaio) a Napoli. All'andata Sassari affronterà queste sette trasferte, in ordine cronologico: Varese, Treviso, Trieste, Pesaro, Tortona, Venezia (26 dicembre) e Reggio Emilia. Otto invece le partite davanti al proprio pubblico: Verona, Trento, Virtus Bologna (30 ottobre), Scafati, Milano (4 dicembre), Napoli e Brescia (il 2 gennaio dell'anno nuovo). Al ritorno, queste le trasferte: Napoli, Trento, Brescia, Scafati, Verona, Brindisi, Bologna e Milano. Questa la sequenza casalinga: Pesaro, Venezia, Varese, Tortona, Treviso, Trieste e Reggio Emilia. Le date dei playoff saranno stabilite in base al cammino delle italiane nelle coppe europee.

Proprio i primi tre mesi saranno fondamentali per la squadra allenata da Piero Bucchi, sia in ottica Coppa Italia (partecipano le prime otto al termine del girone d'andata) sia per la stagione regolare della Champions League. Le tre competizioni sono ravvicinate: 27 settembre semifinale contro Tortona per Supercoppa (con eventuale finale il giorno dopo), il 2 ottobre la trasferta a Varese per la massima serie, il 4 ottobre il primo match del girone della maggiore coppa europea targata Fiba contro la vincente delle eliminatorie. Il 9 ottobre match casalingo contro la neopromossa Verona.

In casa con le due big Virtus Bologna e Milano all'andata, ma in trasferta nelle ultime giornate. Marco Spissu che ritorna nel suo PalaSerradimigni da avversario (con Venezia) il 5 marzo. Sono le date segnate col circoletto rosso nel calendario del campionato 2022/23 che inizia a Varese il 2 ottobre. Per Sassari sarà la tredicesima stagione nella A maschile, per Jack Devecchi sarà la diciassettesima annata col Banco di Sardegna. Il capitano commenta così il sorteggio: «Metterei l’attenzione sul finale di stagione dove quando ti giochi l’accesso o il piazzamento playoff avremo due trasferte difficilissime a Bologna e Milano, sarà fondamentale fare bottino prima soprattutto in casa».

Scontri ad alta quota

Le pause

La Coppa Italia (sede da definire) si disputerà dal 15 al 19 febbraio. Due le finestre per la nazionale di Pozzecco coi sardi Spissu e Datome. La prima è dal 7 al 15 novembre perché l’Italia impegnata l'11 novembre in casa con la Spagna e il 14 novembre in Georgia. La seconda è immediatamente dopo la Coppa Italia: dal 20 al 28 febbraio: il 23 febbraio gli azzurri ospitano l’Ucraina mentre il 26 febbraio saranno in Spagna.

