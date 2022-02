Dinamo, Coppa più vicina 

Sassari. Decisamente più sì che no. Anche se l'ufficialità arriverà domani con l'ultimo giro di tamponi, la Dinamo dovrebbe essere pronta per disputare la sua decima Coppa Italia. Sembra infatti che tra i giocatori solo uno o due siano ancora in dubbio, ma tutti gli altri sono negativi. E sono elevate le possibilità che il Banco di Sardegna si presenti al completo mercoledì a Pesaro quando affronterà alle 18 Milano per i quarti della Final 8.

Diverso il discorso sulle condizioni fisiche della squadra allenata da Bucchi. Non solo perché almeno un paio di giocatori hanno avuto qualche leggero sintomo, ma anche perché i biancoblù sono rimasti fermi otto giorni e non hanno disputate partite. Rinviate le due di campionato: quella di Trieste e quella casalinga contro la Virtus Bologna che si sarebbe dovuta disputare stasera al PalaSerradimigni. Il preparatore fisico Matteo Boccolini ha dovuto adeguare la preparazione per la terza volta in stagione, perché dopo la quella estiva la Dinamo si era fermata per Covid anche a fine dicembre.

Spissu da primato

La prima volta in doppia cifra in Eurolega porta Marco Spissu anche in testa alla classifica dei tiratori da tre punti: nella sconfitta contro la Stella Rossa Belgrado il play sassarese in forza allo Unics Kazan ha segnato 17 punti grazie al 5/6 dall'arco dove tira col 52%. Nessuno fa meglio. Ed è difficile trovare giocatori più precisi in lunetta visto che ha 13/14 e dopo l'errore nella sua gara di debutto non ha più sbagliato. Niente male per un giocatore esordiente in Eurolega.