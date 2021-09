Dinamo, conta il risultato 

Dinamo Sassari 75

Pesaro 73

Banco di Sardegna SS : Logan 14 (1/5, 4/10, 1 r.), Sanna ne, Gandini, Devecchi (1 r.), Treier 5 (1/2, 1/2, 4 r.), Chessa, Burnell 6 (3/5, 0/2, 3 r.), Bendzius 10 (2/5, 2/4, 2 r.), Mekowulu 21 (8/13, 11 r.), Gentile 10 (1/3, 2/6, 1 r.), Battle 9 (4/6, 0/1, 3 r.), Borra (1 r.). All. Cavina

Carpegna Pr. Pesaro : Drell (0/1, 2 r.), Moretti 5 (1/4, 1/3, 5 r.), Pacheco 2 (1/1, 0/2), Tambone 12 (2/5, 2/3, 1 r.), Camara (0/1, 2 r.), Zanotti 3 (0/3, 1/2, 2 r.), Sanford 22 (9/14, 1/3, 6 r.), Demetrio 4 (2/2, 0/2, 3 r.), Delfino 9 (3/6, 1/5, 8 r.), Jones 16 (7/10, 7 r.). All. Petrovic

Arbitri : Bartoli, Nicolini e Perciavalle.

Parziali : 18-20; 36-38; 52-56

Note . Usciti per 5 falli: Battle al 36'05” (64-61). Tiri liberi: Sassari 8/11; Pesaro 5/12. Percentuali di tiro: Sassari 29/64 (9/26 da tre, ro 3 rd 26); Pesaro 31/67 (6/20 da tre, ro 13 rd 31).

Sassari. All'ultimo respiro sorride la Dinamo: 75-73. Ancora altalenante, soprattutto in attacco, ma già discretamente solida in difesa. E capace di sfruttare la panchina (Devecchi soprattutto, ma anche Chessa) per ovviare all'assenza del play Clemmons, volato negli Usa per la nascita dei gemelli Chloe e Coby, del lungo Diop e alle condizioni precarie di Burnell, colpito da un virus intestinale. Il resto lo ha fatto la spinta dei 1.500 tifosi e l'imbattibilità del PalaSerradimigni contro Pesaro, che dura da 14 partite.

Il coach Demis Cavina sottolinea: «A inizio campionato è difficile vedere pallacanestro sopraffina ma è bellissimo vincere anche commettendo errori. Una vittoria di cuore». Il gioco arriverà, anche perché deve rientrare il play titolare Clemmons e ci sono tanti meccanismi da limare. Uno su tutti, l'attenzione a rimbalzo: +15 per Pesaro con 13 recuperi offensivi contro i 3 del Banco, nonostante un Mekowulu da 21 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate. «Ho aumentato i giri durante la gara» ha detto il centro nigeriano.

Cenni di cronaca

Gara che ha vissuto di piccoli strappi: più velocità che precisione per tre quarti di gara. Spazio ai veterani: Logan per il +3 del 6', Delfino per il 13-18 al 9'. Mekowulu e Jones fanno scintille dentro l'area, da fuori è Sanford il migliore e propizia un break di 9-0. La Dinamo fatica ma va al riposo ancorata al match con la testa e il cuore: 36-38. Dopo l'intervallo gli ospiti provano a scappare ma non vanno lontano (39-44) Bendzius e Burnell li riacciuffano. La tripla di Moretti in apertura di ultimo quarto sembra poter dare un padrone alla partita (52-59) ma Sassari con un break di 10-0 si porta a condurre. Sul 73-73. Pesaro sceglie il fallo e Gentile fa 2/2, poi Devecchi costringe Sanford a un tiro da lontanissimo ed è vittoria.

