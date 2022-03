Dinamo con un Bilan in più 

Sassari. La rivelazione diventata certezza e la nuova matricola terribile. Domani sera al PalaSerradimigni (ore 18) Sassari e Tortona giocano una sorta di spareggio tra quarte che aspirano a togliere il terzo posto a Brescia. È anche il giorno del rientro di Miro Bilan davanti al pubblico sardo, che per la verità poco ha potuto applaudirlo dal vivo viste le restrizioni dovute al Covid. Il centro croato ha dichiarato: «Mi è mancato tantissimo l’affetto e la vicinanza del pubblico, l’anno scorso giocare senza di loro ci ha penalizzato. Non dimenticherò il saluto prima che arrivassimo a giocare gara 3 sotto 0-2, ci hanno veramente caricato, una bellissima dimostrazione di cosa significhi il basket a Sassari, non vedo l’ora di poterli riabbracciare».

Dentro Bilan

Esce salvo sorprese Christian Mekowulu che andrà in tribuna perché in partita possono essere schierati solo sei stranieri. Il tecnico Piero Bucchi ha detto: «Ringrazio ancora una volta la società per lo sforzo e per avermi messo a disposizione un giocatore del calibro di Bilan, è ovvio che ci dovrà essere un momento di adattamento, cambia un po’ l’assetto, ma è una cosa che facciamo assolutamente volentieri, il giocatore non si discute, conosce l’ambiente, sa dove si trova ed è in buone condizioni, servirà solo un pochino di pazienza all’inizio per inserirlo al meglio, ma sono sicuro che da parte dei ragazzi ci sarà massima disponibilità».

Il duello

Tutto da gustare il duello con Cain, pivot molto bravo in difesa e buon rimbalzista. Da capire se Bilan partirà subito in quintetto, oppure coach Bucchi opterà per Diop, che è in costante crescita e ha sviluppato una notevole intesa col play Robinson, sia sul pick and roll , sia sui tagli. Va ricordato comunque che Bilan ha già giocato con Gentile, Kruslin, Burnell, Treier e Bendzius, quindi il suo inserimento può essere rapido, anche se logicamente modificherà lo sviluppo dell'attacco, con maggior utilizzo del post basso, e le chiusure difensive sotto canestro.